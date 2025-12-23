IR A
Qué se sabe del accidente de la hermana de Lionel Messi en Miami: qué le pasó y cómo sigue su salud

María Sol Messi circulaba por la ciudad de Miami cuando ocurrió el incidente, en el que sufrió varias lesiones que obligaron a postergar su casamiento, que estaba organizado para el sábado 3 de enero en Rosario.

María Sol Messi, hermana de Lionel Messi, sufrió una descompensación mientras manejaba en la ciudad estadounidense de Miami y tuvo un accidente automovilístico que le ocasionó varias lesiones, aunque ya está fuera de peligro. El hecho obligó a postergar su casamiento, que estaba organizado para el sábado 3 de enero en Rosario.

La mujer, diseñadora de 32 años, se descompensó al volante y chocó contra una pared, lo que le provocó varios golpes y heridas.

Producto del impacto, sufrió quemaduras en una muñeca, fractura de dos vértebras y del talón. Afortunadamente, se encuentra fuera de peligro, aunque deberá atravesar un proceso de rehabilitación.

Desde la familia confirmaron que "está bien y ya está en Argentina" y se encuentra fuera de peligro. Sin embargo, el incidente obligó a postergar su casamiento con el entrenador de las inferiores de Inter Miami Julián "Tuli" Arellano, que había sido organizado para el 2 de enero en Rosario.

Quién es María Sol Messi

Julián Arellano y María Sol Messi
Mar&iacute;a Sol Messi hab&iacute;a programado su casamiento con Juli&aacute;n Orellano para el 3 de enero.

María Sol Messi había programado su casamiento con Julián Orellano para el 3 de enero.

María Sol Messi tiene 32 años, trabajó como brand manager de The Messi Store, la marca de indumentaria de Lionel Messi, y actualmente dirige su propia marca Bikinis Río. Conoció Julián en el barrio La Bajada y son novios hace varios años. De hecho, ya estaban en pareja para para el casamiento de Messi y Antonela Roccuzzo celebrado el 30 de junio de 2017.

La hermana del "10" reveló hace tres años que sus sobrinos Thiago, Mateo y Ciro son su "debilidad" y en la misma conversación con El Trece remarcó su preferencia por el perfil bajo y por mantenerse lejos de la exposición mediática: "Me da vergüenza, yo no soy de la tele, me da mucha vergüenza".

Tuli, por su parte, integró el equipo de fútbol 5 "La Bajada", consagrado en la Liga Paradise de Funes, antes de sumarse como entrenador al club estadounidense en 2023. En Linkedin, Julián se presenta como "Coach en Inter Miami", "Inversor en Criptos, NFT y Oro Digital" y "Fundador del unicornio Special Fan".

