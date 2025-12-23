23 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Gripe H3N2 en Argentina: el medicamento que puede ser útil para combatirla

Expertos advierten que es un antiviral que se recetó en 2009, en pleno brote de la gripe porcina. Su administración está recomendada junto a la vacuna, especialmente indicada en pacientes de riesgo.

Por
El medicamento indicado para la gripe H3N2.

El medicamento indicado para la gripe H3N2.

Pexels

El Ministerio de Salud de la Nación emitió una serie de recomendaciones para el abordaje de los casos de H3N2, tanto ambulatorios como hospitalizados. Además, recomendó el uso del oseltamivir, un antiviral conocido por su utilización durante la pandemia de gripe A en 2009.

Los especialistas recomiendan utilizar cacao en polvo de alta calidad y limitar el uso de endulzantes.
Te puede interesar:

Qué beneficios tiene el chocolate caliente según expertos en longevidad

Según precisaron las autoridades sanitarias en el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), el tratamiento antiviral con oseltamivir debe considerarse una herramienta complementaria a la vacunación, especialmente en pacientes que presentan factores de riesgo para desarrollar complicaciones.

De acuerdo al informe oficial, el medicamento, que se comercializa bajo el nombre de fantasía Tamiflú, es un inhibidor de la neuraminidasa y alcanza su mayor efectividad cuando se administra dentro de las primeras 48 horas desde el inicio de los síntomas. No obstante, el Ministerio aclaró que también puede indicarse de manera más tardía en casos de enfermedad grave o evolución clínica desfavorable.

Entre los principales beneficios del medicamento antiviral se destaca el alivio de los síntomas y una menor probabilidad de complicaciones en pacientes ambulatorios de alto riesgo. Por otro lado, en personas hospitalizadas, la disminución del tiempo de internación y del riesgo de mortalidad.

gripe h3n2

Indicaciones para el uso del oseltamivir

El oseltamivir está indicado en casos ambulatorios de influenza en personas que integran grupos de riesgo, particularmente en contextos de alta circulación viral. También se recomienda su administración en pacientes hospitalizados con infección respiratoria aguda grave.

El Ministerio de Salud remarcó además que no es necesario esperar la confirmación por laboratorio para iniciar el tratamiento antiviral cuando el cuadro clínico lo amerita.

Gripe H3N2: recomendaciones del Ministerio de Salud

Se recomienda mantener las medidas habituales de cuidado frente a los virus respiratorios:

  • Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón.
  • Cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar.
  • Evitar compartir objetos personales.
  • Limpiar y desinfectar las superficies en contacto con personas enfermas.
  • Ventilar adecuadamente los ambientes.
  • Consultar al sistema de salud ante síntomas respiratorios.
  • Los niños de 6 a 24 meses, las embarazadas y puérperas, las personas de 2 a 64 con factores de riesgo, los mayores de 65 años y el personal de salud y estratégico deben recibir la vacuna antigripal una vez al año.
  • También se recomienda tener al día los esquemas de inmunización contra las diferentes infecciones respiratorias previstos en el Calendario Nacional de Vacunación.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La rutina completa consta de seis ejercicios. 

El entrenamiento exprés para personas que están muy ocupadas: dura 15 minutos

La inactividad física sostenida impacta en músculos, huesos y metabolismo, con efectos acumulativos en la salud.

Esto le pasa al cuerpo si dejás de hacer ejercicio: tomá nota

Según el experto, desmiente la creencia de que la esperanza de vida está predeterminada por los genes familiares y pone en primer plano la influencia de la alimentación, el ejercicio, el sueño y la gestión del estrés.

Por qué la salud mitocondrial es fundamental para la longevidad y cómo hacer para tener más energía

El caso que terminó teniendo un giro drástico

Veía borroso y tenía un dolor de cabeza constante pero los médicos no identificaban el problema: el diagnóstico fue inesperado

El picante despierta interés científico por su posible impacto en la salud.

Esto le pasa al cuerpo cuando como picante: qué dice la ciencia

play

"Debemos tener muchos más": la fuerte advertencia sobre los casos de gripe H3N2 en Argentina

Rating Cero

La noticia Christian Petersen fue adelantada en El Trece. 

Aseguran que Christian Petersen consumió cocaína y otras drogas previo a la descompensación

Edith Hermida es la conductora fija de Bendita.

Rating: cuánto midió el primer programa de Bendita sin Beto Casella en la conducción

Asesinato en Mónaco ha llegado hace poco a Netflix pero ya se ha posicionado como uno de los títulos más populares en nuestro país y la verdad es que no es para menos.
play

De qué se trata Asesinato en Mónaco, el documental de Netflix que parece ficción pero explica una caso real

María Sol Messi junto a  Julián Tuli Arellano. 

Quién es Julián "Tuli" Arellano, el futuro esposo de la hermana de Lionel Messi vinculado a Inter Miami

Es uno de los estrenos más esperados del año que viene.

Se conoció el imperdible primer trailer de "Avengers Doomsday", con el regreso de Chris Evans como Steve Rogers

Además de Evans, Doomsday promete registrar otros regresos sorprendentes y un elenco multitudinario que incluye héroes clásicos y nuevas caras dentro del MCU.

Confirmado: cuál es el famoso actor que volverá a Marvel en Avengers Doomsday

últimas noticias

Investigan las causas del fallecimiento de la periodista.

Conmoción: falleció una reconocida periodista deportiva de 27 años tras caer de un séptimo piso

Hace 25 minutos
Más allá de las palabras: cómo percibimos la aceptación en el diálogo interpersonal

Los gestos y posturas que revelan si la otra persona te acepta o te rechaza

Hace 50 minutos
Los descuentos que ofrecen será de hasta un 50%.

Noche de los Shoppings 2025: cuándo es, cuánto descuento habrá y qué centros comerciales estarán abiertos

Hace 1 hora
Spagnuolo, nuevamente quedó en el centro de la escena.

Exfuncionario de Andis negó formar parte de una organización criminal y apuntó contra Spagnuolo

Hace 1 hora
La noticia Christian Petersen fue adelantada en El Trece. 

Aseguran que Christian Petersen consumió cocaína y otras drogas previo a la descompensación

Hace 1 hora