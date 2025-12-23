Gripe H3N2 en Argentina: el medicamento que puede ser útil para combatirla Expertos advierten que es un antiviral que se recetó en 2009, en pleno brote de la gripe porcina. Su administración está recomendada junto a la vacuna, especialmente indicada en pacientes de riesgo. Por + Seguir en







El medicamento indicado para la gripe H3N2. Pexels

El Ministerio de Salud de la Nación emitió una serie de recomendaciones para el abordaje de los casos de H3N2, tanto ambulatorios como hospitalizados. Además, recomendó el uso del oseltamivir, un antiviral conocido por su utilización durante la pandemia de gripe A en 2009.

Según precisaron las autoridades sanitarias en el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), el tratamiento antiviral con oseltamivir debe considerarse una herramienta complementaria a la vacunación, especialmente en pacientes que presentan factores de riesgo para desarrollar complicaciones.

De acuerdo al informe oficial, el medicamento, que se comercializa bajo el nombre de fantasía Tamiflú, es un inhibidor de la neuraminidasa y alcanza su mayor efectividad cuando se administra dentro de las primeras 48 horas desde el inicio de los síntomas. No obstante, el Ministerio aclaró que también puede indicarse de manera más tardía en casos de enfermedad grave o evolución clínica desfavorable.

Entre los principales beneficios del medicamento antiviral se destaca el alivio de los síntomas y una menor probabilidad de complicaciones en pacientes ambulatorios de alto riesgo. Por otro lado, en personas hospitalizadas, la disminución del tiempo de internación y del riesgo de mortalidad.

gripe h3n2 Indicaciones para el uso del oseltamivir El oseltamivir está indicado en casos ambulatorios de influenza en personas que integran grupos de riesgo, particularmente en contextos de alta circulación viral. También se recomienda su administración en pacientes hospitalizados con infección respiratoria aguda grave.

El Ministerio de Salud remarcó además que no es necesario esperar la confirmación por laboratorio para iniciar el tratamiento antiviral cuando el cuadro clínico lo amerita. Gripe H3N2: recomendaciones del Ministerio de Salud Se recomienda mantener las medidas habituales de cuidado frente a los virus respiratorios: Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón.

Cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar.

Evitar compartir objetos personales.

Limpiar y desinfectar las superficies en contacto con personas enfermas.

Ventilar adecuadamente los ambientes.

Consultar al sistema de salud ante síntomas respiratorios.

Los niños de 6 a 24 meses, las embarazadas y puérperas, las personas de 2 a 64 con factores de riesgo, los mayores de 65 años y el personal de salud y estratégico deben recibir la vacuna antigripal una vez al año.

También se recomienda tener al día los esquemas de inmunización contra las diferentes infecciones respiratorias previstos en el Calendario Nacional de Vacunación.