23 de diciembre de 2025
Cuál es el mejor truco de un carnicero para mantener la carne en la heladera

Aplicar este método no solo extiende la vida útil del producto, sino que también mejora su calidad al momento de cocinarlo.

Por
Cómo conservar la carne en la heladera

Cómo conservar la carne en la heladera

Pixabay
  • La correcta conservación de la carne es clave para la seguridad alimentaria. Un mal almacenamiento puede provocar intoxicaciones y problemas de salud.
  • Según destaca @albinonino en TikTok, la temperatura ideal en la heladera es de entre 2 y 4 grados.
  • Se recomienda envolver la carne con vinipel para mayor higiene y protección.
  • El freezer es una buena opción para conservar carnes ya preparadas y prolongar su duración.

Guardar la carne correctamente es clave para preservar su frescura, sabor y seguridad, y por eso los consejos de quienes trabajan a diario con este alimento generan tanto interés. En épocas de calor o ante compras grandes para varios días, saber cómo conservarla en la heladera puede marcar la diferencia entre un producto en buen estado y uno que se arruina antes de tiempo.

Los gestos y posturas que revelan si la otra persona te acepta o te rechaza

En ese marco, un truco sencillo del carnicero @albinonino se volvió viral en TikTok por su eficacia. Especialistas en el manejo de carnes coinciden en que uno de los errores más comunes es dejarla en el envase original o mal protegida, lo que acelera su deterioro. Un gesto simple, pero fundamental, para cuidar tanto la comida como la salud en el hogar.

Cómo mantener la carne en la heladera según un experto

carnicería

Consumir carne en buen estado requiere cumplir con una condición básica e ineludible: conservarla de manera correcta. Este paso es fundamental no solo para mantener sus propiedades nutricionales y su sabor, sino también para evitar riesgos para la salud. Un almacenamiento inadecuado puede favorecer la proliferación de bacterias y derivar en intoxicaciones alimentarias, por lo que la conservación es una cuestión de seguridad.

Según explicó un especialista, la carne debe guardarse en la heladera a una temperatura de entre 2 y 4 grados, un rango clave para frenar el deterioro del producto. Además, recomienda envolverla con vinipel, una película plástica fina y flexible que permite sellarla correctamente y aislarla del aire y de otros alimentos.

“El uso de este film aporta mayor higiene y evita que la carne se queme”, señaló el experto, destacando sus beneficios prácticos. Como alternativa, también mencionó la posibilidad de conservarla en el freezer, a temperaturas bajo cero, una opción ideal especialmente para carnes ya preparadas, que de ese modo se mantienen firmes y en mejores condiciones por más tiempo.

