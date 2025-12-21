21 de diciembre de 2025 Inicio
El Tesoro aceleró la compra de dólares y elevó a casi u$s2.000 millones sus depósitos en el Banco Central

En apenas dos semanas, el Gobierno reforzó su posición en divisas con compras, financiamiento externo y colocaciones de deuda.

En las últimas dos semanas, el Tesoro Nacional aceleró de manera significativa la compra de divisas y elevó sus depósitos en dólares en el Banco Central desde u$s97 millones hasta cerca de u$s2.000 millones, de acuerdo con el último informe semanal de la consultora Invecq.

El dólar oficial subió $10 durante la semana, el mayor aumento en lo que va de diciembre.
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 20 de diciembre

El incremento, cercano al 2.000%, se explicó por compras estimadas en u$s630 millones, a las que se sumaron u$s360 millones en desembolsos netos de organismos internacionales, principalmente del Banco Interamericano de Desarrollo, y otros u$s910 millones obtenidos a través de la colocación de bonos Bonares.

El movimiento del Tesoro se produjo antes de que el BCRA anunciara que, a partir de enero, el esquema de bandas cambiarias dejará de ajustarse al 1% mensual y pasará a actualizarse según la inflación de dos meses atrás. Además, la autoridad monetaria comenzará a comprar dólares para acumular reservas, con el objetivo de avanzar en una remonetización de la economía que llevaría la Base Monetaria del 4,2% al 4,8% del PBI.

Según el escenario base de Invecq, el Banco Central podría adquirir hasta u$s10.000 millones, monto que se ampliaría en u$s7.000 millones adicionales por cada punto del PBI que aumente la monetización.

Hacia adelante, la consultora advierte que la acumulación de reservas dependerá en gran medida de la evolución de la demanda de dinero, una variable volátil y difícil de anticipar, especialmente mientras persistan los controles cambiarios. En ese contexto, el Gobierno apuesta a que los anuncios oficiales contribuyan a seguir reduciendo el riesgo país, que ya ronda los 500 puntos, y faciliten el acceso a financiamiento externo a tasas más bajas.

Para Invecq, el esquema macroeconómico continuará apoyado en una “Cuenta Financiera dependiente”, con una fuerte necesidad de financiamiento para sostener el equilibrio. Si bien la consultora califica las medidas del BCRA como positivas, señala que persisten dudas sobre su alcance para cubrir las necesidades financieras de 2026 y, al mismo tiempo, fortalecer el balance de la autoridad monetaria. No obstante, destaca que el Central vuelve a explicitar su compromiso con la acumulación de reservas y recalibra el régimen cambiario para reducir la apreciación del tipo de cambio real, lo que aporta algo más de credibilidad al programa económico.

