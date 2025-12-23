IR A
IR A

Se conoció el imperdible primer trailer de "Avengers Doomsday", con el regreso de Chris Evans como Steve Rogers

Es uno de los estrenos más esperados del año que viene. Llegará a las pantallas el 18 de diciembre de 2026.

Es uno de los estrenos más esperados del año que viene.

Es uno de los estrenos más esperados del año que viene.

Es uno de los estrenos más esperados del año que viene.

Es uno de los estrenos más esperados del año que viene.

Se conoció el primer trailer de Avengers Doomsday, con el regreso de Chris Evans como el Capitán América, que se estrenará el 18 de diciembre de 2026.

La Odisea se estrenará el 17 de julio de 2026.
Te puede interesar:

Se conoció el primer tráiler oficial de La Odisea, la película más esperada de 2026

Embed

La saga de películas Avengers se convirtió en uno de los proyectos más ambiciosos y exitosos de Marvel Studios, que reunió por primera vez en la pantalla grande a varios superhéroes icónicos, como Iron Man, Capitán América, Thor, Hulk, Black Widow y Hawkeye.

El estreno de The Avengers en 2012 fue un acontecimiento mundial. A partir de ahí, la saga continuó con Avengers: Age of Ultron (2015), Avengers: Infinity War (2018) y Avengers: Endgame (2019), que se convirtió en una de las películas más taquilleras de todos los tiempos.

NOTICIA EN DESARROLLO.-

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

James Ransone estaba casado con Jamie McPhee, y a sus dos hijos. 

Qué se sabe sobre la muerte de James Ransone, el actor de IT y The Wire

James Ransone tenía 46 años.

Conmoción en Hollywood: se suicidó el actor James Ransone, estrella de la serie The Wire

La actriz mostró sus cicatrices en TIME France y lanzó un nuevo llamado a la prevención.

Angelina Jolie mostró por primera vez las cicatrices de su doble mastectomía

Las actrices de Belén fueron premiadas en San Sebastián.
play

Belén avanza en la carrera al Oscar: ¿podrá ser nominada a Mejor Película Internacional?

muerte de rob reiner y michel singer: quien es nick, el hijo detenido por el crimen de sus padres

Muerte de Rob Reiner y Michel Singer: quién es Nick, el hijo detenido por el crimen de sus padres

Nick Reine, de 32 años, era conocido por tener problemas mentales y adicción a lasdrogas.

Detuvieron al hijo de Rob Reiner y Michele Singer: es el principal sospechoso por la muerte de sus padres

últimas noticias

Investigan las causas del fallecimiento de la periodista.

Conmoción: falleció una reconocida periodista deportiva de 27 años tras caer de un séptimo piso

Hace 22 minutos
Más allá de las palabras: cómo percibimos la aceptación en el diálogo interpersonal

Los gestos y posturas que revelan si la otra persona te acepta o te rechaza

Hace 47 minutos
Los descuentos que ofrecen será de hasta un 50%.

Noche de los Shoppings 2025: cuándo es, cuánto descuento habrá y qué centros comerciales estarán abiertos

Hace 1 hora
Spagnuolo, nuevamente quedó en el centro de la escena.

Exfuncionario de Andis negó formar parte de una organización criminal y apuntó contra Spagnuolo

Hace 1 hora
La noticia Christian Petersen fue adelantada en El Trece. 

Aseguran que Christian Petersen consumió cocaína y otras drogas previo a la descompensación

Hace 1 hora