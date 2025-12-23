Se conoció el imperdible primer trailer de "Avengers Doomsday", con el regreso de Chris Evans como Steve Rogers Es uno de los estrenos más esperados del año que viene. Llegará a las pantallas el 18 de diciembre de 2026. + Seguir en







Se conoció el primer trailer de Avengers Doomsday, con el regreso de Chris Evans como el Capitán América, que se estrenará el 18 de diciembre de 2026.

Embed December 18, 2026. #AvengersDoomsday pic.twitter.com/6eBYWSTEde — Marvel Studios (@MarvelStudios) December 23, 2025 La saga de películas Avengers se convirtió en uno de los proyectos más ambiciosos y exitosos de Marvel Studios, que reunió por primera vez en la pantalla grande a varios superhéroes icónicos, como Iron Man, Capitán América, Thor, Hulk, Black Widow y Hawkeye.

El estreno de The Avengers en 2012 fue un acontecimiento mundial. A partir de ahí, la saga continuó con Avengers: Age of Ultron (2015), Avengers: Infinity War (2018) y Avengers: Endgame (2019), que se convirtió en una de las películas más taquilleras de todos los tiempos.

NOTICIA EN DESARROLLO.-