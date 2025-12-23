La ubicación de Papá Noel: seguí su recorrido por el mundo Como cada Nochebuena y Navidad, Papá Noel sale del Polo Norte para repartir los regalos a todos los rincones del mundo con su trineo. Conoce por donde anda su trineo Por + Seguir en







Cómo seguir el camino de Papá Noel esta Navidad. Redes sociales

Mientras millones de chicos esperan ansiosos la llegada de los regalos, Papá Noel ya está en camino y recorre el planeta a bordo de su trineo en una de las noches más mágicas del año. Existen diferentes páginas webs y aplicaciones para poder seguir en vivo el recorrido de Santa de cara al 24 de diciembre.

Como ya es tradición, Google y otras páginas como FlyRadar24 vuelven a ofrecer una herramienta especial para seguir su viaje en tiempo real, una propuesta que combina espíritu navideño y tecnología, y que se transformó en un verdadero clásico de cada Navidad.

A través de Santa Tracker, los usuarios pueden ver en Google Maps por dónde va Papá Noel, cuántos regalos ya entregó, a qué velocidad vuela el trineo y qué países ya visitó. El recorrido queda marcado con una línea verde que señala los hogares donde ya dejó presentes, permitiendo saber minuto a minuto si falta poco para que pase por cada ciudad. El mapa es interactivo y se puede acceder desde cualquier dispositivo, incluso con la posibilidad de escuchar los sonidos de los renos mientras surcan el cielo.

Flightradar24 Santa recorrido 23-12-25 Además del seguimiento en tiempo real, la plataforma ofrece datos curiosos, información sobre las próximas ciudades a visitar y detalles divertidos sobre el viaje más esperado del año. Así, entre tradiciones que pasan de generación en generación, la tecnología suma su cuota de magia para acompañar la espera y mantener viva la ilusión de la Nochebuena.

El Santa Tracker se activa el mismo 24 de diciembre, mientras que desde la web de FlyRadar24, se puede observar, tanto en la web como en la aplicación del celular, los primeros pasos de Papá Noel desde que sale del Polo Norte.

