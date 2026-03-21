Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 21 de marzo
Al tratarse de una jornada sin operaciones oficiales, la divisa cotiza a los valores de cierre del viernes: $1.360 para la compra y $1.410 para la venta en el Banco Nación. Por su parte, el blue y los financieros también cerraron la semana arriba de los $1.400.
El dólar oficial cotiza este sábado en el segmento minorista a $1.360 para la compra y $1.410 para la venta en el Banco Nación, mismos valores de cierre del viernes, al tratarse de una jornada sin operaciones oficiales. En una semana marcada por la escalada del conflicto en Medio Oriente, que disparó el precio del petróleo, la divisa se vendió en el segmento mayorista a a $1.390,5, con una baja de $4, mientras que el blue se comercializa a $1.405 para la compra y $1.425 para la venta.