21 de marzo de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 21 de marzo

Al tratarse de una jornada sin operaciones oficiales, la divisa cotiza a los valores de cierre del viernes: $1.360 para la compra y $1.410 para la venta en el Banco Nación. Por su parte, el blue y los financieros también cerraron la semana arriba de los $1.400.

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El dólar oficial cotiza arriba de los $1.400.

El dólar oficial cotiza arriba de los $1.400.

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El dólar oficial cotiza este sábado en el segmento minorista a $1.360 para la compra y $1.410 para la venta en el Banco Nación, mismos valores de cierre del viernes, al tratarse de una jornada sin operaciones oficiales. En una semana marcada por la escalada del conflicto en Medio Oriente, que disparó el precio del petróleo, la divisa se vendió en el segmento mayorista a a $1.390,5, con una baja de $4, mientras que el blue se comercializa a $1.405 para la compra y $1.425 para la venta.

El dólar oficial cotiza arriba de los $1.400. 
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En el segmento de los financieros, el Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.483,61 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.422,13.

Dólar blue dólares billetes divisas
El dólar atravesó una semana marcada por cierta estabilidad cambiaria.

El dólar atravesó una semana marcada por cierta estabilidad cambiaria.

Desde el inicio del nuevo esquema cambiario, el Banco Central (BCRA) adquirió divisas todos los días excepto el 2 de enero, con compras diarias promedio de 67 millones de dólares.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.360 para la compra y $1.410 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.405 para la compra y $1.425 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.390,5.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.833.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.483,61 mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.422,13.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.400.

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