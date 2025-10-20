Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 20 de octubre

La moneda estadounidense en el Banco Nación se vende a $1.495, mientras que el blue opera a $1.485 y el Contado con Liquidación (CCL) lo hace a $1.534,97.

El dólar oficial viene de una semana al alza.

Pese a oficializarse la firma con el swap con Estados Unidos, el dólar vuelve a cotizar al alza y en el Banco Nación se vende a $1.495 . Mientras que el blue opera a $1.485 y el Contado con Liquidación (CCL) lo hace a $1.534,97.

Los depósitos en dólares superaron los u$s34.400 millones tras el levantamiento del cepo

Por su parte, el dólar oficial, que registra el promedio de las cotizaciones en los distintos bancos, cotiza a $1.434,32 para la compra y $1.491,61 para la venta en el comienzo de una semana que se anticipa caliente en los mercados cambiarios.

Así, en esta semana clave, se espera una mayor demanda de cobertura en dólares, posibles nuevos anuncios y una atención especial sobre los próximos movimientos del Tesoro de Estados Unidos .

A pesar de la falta de anuncios concretos luego del encuentro del martes en Washington, el mercado espera mayores definiciones sobre el plan salvataje implementado por el gobierno americano, luego de que el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, confirme la conformación de un swap por u$s20 mil millones y que podría alcanzar los u$s40 mil millones.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $431,33 tras haber cerrado 2024 en $1.060,28.

dólar blue billetes divisas Sigue la presión sobre el dólar oficial en la última semana antes de las elecciones legislativas nacionales. Stock

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.434,32 para la compra y $1.491,61 para la venta

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.465 para la compra y $1.485 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.455.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.917,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.543,69 mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.541,49.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.481.