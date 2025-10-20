20 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 20 de octubre

La moneda estadounidense en el Banco Nación se vende a $1.495, mientras que el blue opera a $1.485 y el Contado con Liquidación (CCL) lo hace a $1.534,97.

Por
El dólar oficial viene de una semana al alza.

El dólar oficial viene de una semana al alza.

Freepik

Pese a oficializarse la firma con el swap con Estados Unidos, el dólar vuelve a cotizar al alza y en el Banco Nación se vende a $1.495. Mientras que el blue opera a $1.485 y el Contado con Liquidación (CCL) lo hace a $1.534,97.

Los depósitos en dólares crecieron tras el fin del cepo.
Te puede interesar:

Los depósitos en dólares superaron los u$s34.400 millones tras el levantamiento del cepo

Por su parte, el dólar oficial, que registra el promedio de las cotizaciones en los distintos bancos, cotiza a $1.434,32 para la compra y $1.491,61 para la venta en el comienzo de una semana que se anticipa caliente en los mercados cambiarios.

Así, en esta semana clave, se espera una mayor demanda de cobertura en dólares, posibles nuevos anuncios y una atención especial sobre los próximos movimientos del Tesoro de Estados Unidos.

A pesar de la falta de anuncios concretos luego del encuentro del martes en Washington, el mercado espera mayores definiciones sobre el plan salvataje implementado por el gobierno americano, luego de que el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, confirme la conformación de un swap por u$s20 mil millones y que podría alcanzar los u$s40 mil millones.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $431,33 tras haber cerrado 2024 en $1.060,28.

dólar blue billetes divisas
Sigue la presión sobre el dólar oficial en la última semana antes de las elecciones legislativas nacionales.

Sigue la presión sobre el dólar oficial en la última semana antes de las elecciones legislativas nacionales.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.434,32 para la compra y $1.491,61 para la venta

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.465 para la compra y $1.485 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.455.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.917,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.543,69 mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.541,49.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.481.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Pese a los esfuerzos del Gobierno, el dólar no encuentra la estabilidad.

A pesar de la intervención de EEUU, el dólar roza los $1.500: cómo arrancará la semana electoral

El dólar roza la barrera de los $1.500. 

El dólar oficial roza los $1.500 tras una tensa semana cambiaria

El dolar cotiza cercano a los $1.500. 

Fuerte presión sobre el dólar oficial: cuánto cotiza en cada banco

La divisa estadounidense sigue escalando.

Ni la intervención del Tesoro de EEUU paró al dólar: el oficial pegó otro salto y los financieros superaron los $1.500

play

Bessent confirmó la intervención de EEUU en el mercado para contener el dólar oficial y el CCL

El dólar oficial mantiene la tensión entre la alta demanda y la intervención del Tesoro de Estados Unidos.

El dólar no para de subir a pesar de la intervención del Tesoro de EEUU: minorista y oficial, con alzas de $20

Rating Cero

Con la confirmación de Spider-Man: Brand New Day, Marvel no solo cierra un capítulo pendiente, sino que también abre la puerta a nuevas historias que conectarán con proyectos futuros del UCM.

Marvel resolvería una escena post créditos que generó furor en los fans hace 8 años: cómo lo haría

Leé más sobre los nuevos títulos agregados recientemente a Netflix
play

Con solo 5 episodios está conmoviendo a todos en Netflix y alcanzó a ser lo más visto: cuál es la serie del momento

Un futbolista campeón del mundo se separó de su pareja tras muchos años.
play

Nueva separación en la Selección argentina: qué futbolista se divorció tras 9 años casado

Joaquín Furriel confirmó su flamante romance internacional.

Joaquín Furriel confirmó su nuevo romance: quién es su flamante pareja internacional

Uno de los 24 participantes de MasterChef Celebrity será eliminado.

Llega la primera eliminación a MasterChef Celebrity: quién dejará el certamen culinario

Wanda Nara habría buscado meterse entre Valentina Cervantes y Enzo Fernández.
play

Se filtró el picante mensaje de Wanda Nara a Enzo Fernández: "Escribime..."

últimas noticias

Con la confirmación de Spider-Man: Brand New Day, Marvel no solo cierra un capítulo pendiente, sino que también abre la puerta a nuevas historias que conectarán con proyectos futuros del UCM.

Marvel resolvería una escena post créditos que generó furor en los fans hace 8 años: cómo lo haría

Hace 14 minutos
El dólar oficial viene de una semana al alza.

Pese a la firma del swap con EEUU, el dólar vuelve a subir y se acerca a los $1.500

Hace 14 minutos
Las tasas varían entre operaciones presenciales y electrónicas,

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 3.500.000 pesos a 30 días en octubre 2025

Hace 19 minutos
El robo al Museo del Louvre tiene conmocionada a Francia.

Robo en el Louvre: apareció un video que muestra cómo se llevaron las joyas de Napoleón

Hace 26 minutos
“¡Dijeron que mantengamos las posiciones!”, se quejó Gaslypor radio

El inmediato reclamo de Gasly por radio tras el sobrepaso de Colapinto en el Gran Premio de Austin

Hace 28 minutos