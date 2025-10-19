Los depósitos en dólares superaron los u$s34.400 millones tras el levantamiento del cepo

Un informe de una consultora expuso que el refugio en la moneda estadounidense se intensificó durante el nuevo régimen cambiario, anunciado por el Gobierno en abril.

Un informe de la consultora Quantum expuso que el cambio de moneda a dólares se intensificó a partir de mediados de abril, luego de que el Gobierno levantara el cepo cambiario y en medio del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la aceitada relación con Estados Unidos

La consultora marcó que la city expuso que inició una "competencia de monedas" , en línea con la postura del gobierno de Javier Milei , que se manifiesta en la recomposición de los portafolios de ahorro e inversión.

En tal sentido, desde Quantum señalaron que el proceso se avivó a comienzos de agosto por variables políticas y económicas. "Desde entonces influyen variables como una nueva lectura del tipo de cambio de mediano plazo, la percepción de mayores riesgos ante el calendario electoral y ciertos cambios en la política monetaria" , marcaron.

En tanto, el sector Formación de Activos Externos Netos registró compras netas de billetes y monedas por u$s3.600 millones. Se trata del rubro que calcula la dolarización de ahorros de los residentes.

En este marco, la mayoría de los fondos fueron guardados en depósitos locales, se atesoraron y se pagaron gastos en el exterior. Los depósitos en dólares del sistema financiero crecieron u$s3.400 millones entre abril y agosto, mientras que se agregaron otros u$s2.000 millones entre septiembre y el 8 de octubre.

"El total de depósitos en dólares del sector privado alcanzó u$s34.400 millones, frente a los u$s18.500 millones registrados antes del blanqueo de septiembre de 2024", explicaron en la consultora.

Por otro lado, se registró una demanda de pesos frágil, ya que el agregado monetario M2, que incluye el dinero en circulación y los depósitos a la vista, bajó un 4,9% entre el 6 de agosto y el 8 de octubre en términos reales. Además, el dinero en circulación cayó un 4,3% y los depósitos en pesos sólo subieron un 0,6%.

Scott Bessent confirmó la intervención de EEUU en el mercado para contener la cotización del dólar en Argentina

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó el viernes la intervención de Estados Unidos en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) para contener la cotización del dólar y Contado con Liquidación (CCL), en medio de la tensión sobre el tipo de cambio. Además, aclaró que la Casa Blanca cuenta con "la capacidad de actuar con flexibilidad y contundencia para estabilizar a Argentina".

"Estados Unidos apoya a Argentina. Ayer, el Tesoro compró pesos en el mercado de swaps de Blue Chips y en el mercado al contado. El Tesoro se mantiene en estrecha comunicación con el equipo económico argentino mientras trabaja para que Argentina vuelva a ser grande", señaló el funcionario en su cuenta de X, en una nueva señal de respaldo a Javier Milei, luego de la aprobación de un paquete de ayuda financiera que podría alcanzar los U$s40 mil.

Los dichos de Bessent tuvieron lugar a pocos días de las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, claves para el gobierno de Javier Milei, y en medio de las especulaciones sobre un eventual acuerdo comercial entre Estados Unidos y Argentina.