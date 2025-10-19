19 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Los depósitos en dólares superaron los u$s34.400 millones tras el levantamiento del cepo

Un informe de una consultora expuso que el refugio en la moneda estadounidense se intensificó durante el nuevo régimen cambiario, anunciado por el Gobierno en abril.

Por
Los depósitos en dólares crecieron tras el fin del cepo.

Los depósitos en dólares crecieron tras el fin del cepo.

Freepik

Un informe de la consultora Quantum expuso que el cambio de moneda a dólares se intensificó a partir de mediados de abril, luego de que el Gobierno levantara el cepo cambiario y en medio del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la aceitada relación con Estados Unidos

Pese a los esfuerzos del Gobierno, el dólar no encuentra la estabilidad.
Te puede interesar:

A pesar de la intervención de EEUU, el dólar roza los $1.500: cómo arrancará la semana electoral

La consultora marcó que la city expuso que inició una "competencia de monedas", en línea con la postura del gobierno de Javier Milei, que se manifiesta en la recomposición de los portafolios de ahorro e inversión.

En tal sentido, desde Quantum señalaron que el proceso se avivó a comienzos de agosto por variables políticas y económicas. "Desde entonces influyen variables como una nueva lectura del tipo de cambio de mediano plazo, la percepción de mayores riesgos ante el calendario electoral y ciertos cambios en la política monetaria", marcaron.

En tanto, el sector Formación de Activos Externos Netos registró compras netas de billetes y monedas por u$s3.600 millones. Se trata del rubro que calcula la dolarización de ahorros de los residentes.

dólar blue billetes divisas dólares
Varios argentinos prefieren dolarizar sus ahorros.

Varios argentinos prefieren dolarizar sus ahorros.

En este marco, la mayoría de los fondos fueron guardados en depósitos locales, se atesoraron y se pagaron gastos en el exterior. Los depósitos en dólares del sistema financiero crecieron u$s3.400 millones entre abril y agosto, mientras que se agregaron otros u$s2.000 millones entre septiembre y el 8 de octubre.

"El total de depósitos en dólares del sector privado alcanzó u$s34.400 millones, frente a los u$s18.500 millones registrados antes del blanqueo de septiembre de 2024", explicaron en la consultora.

Por otro lado, se registró una demanda de pesos frágil, ya que el agregado monetario M2, que incluye el dinero en circulación y los depósitos a la vista, bajó un 4,9% entre el 6 de agosto y el 8 de octubre en términos reales. Además, el dinero en circulación cayó un 4,3% y los depósitos en pesos sólo subieron un 0,6%.

Scott Bessent confirmó la intervención de EEUU en el mercado para contener la cotización del dólar en Argentina

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó el viernes la intervención de Estados Unidos en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) para contener la cotización del dólar y Contado con Liquidación (CCL), en medio de la tensión sobre el tipo de cambio. Además, aclaró que la Casa Blanca cuenta con "la capacidad de actuar con flexibilidad y contundencia para estabilizar a Argentina".

"Estados Unidos apoya a Argentina. Ayer, el Tesoro compró pesos en el mercado de swaps de Blue Chips y en el mercado al contado. El Tesoro se mantiene en estrecha comunicación con el equipo económico argentino mientras trabaja para que Argentina vuelva a ser grande", señaló el funcionario en su cuenta de X, en una nueva señal de respaldo a Javier Milei, luego de la aprobación de un paquete de ayuda financiera que podría alcanzar los U$s40 mil.

Los dichos de Bessent tuvieron lugar a pocos días de las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, claves para el gobierno de Javier Milei, y en medio de las especulaciones sobre un eventual acuerdo comercial entre Estados Unidos y Argentina.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El dólar roza la barrera de los $1.500. 

El dólar oficial roza los $1.500 tras una tensa semana cambiaria

El dolar cotiza cercano a los $1.500. 

Fuerte presión sobre el dólar oficial: cuánto cotiza en cada banco

La divisa estadounidense sigue escalando.

Ni la intervención del Tesoro de EEUU paró al dólar: el oficial pegó otro salto y los financieros superaron los $1.500

play

Bessent confirmó la intervención de EEUU en el mercado para contener el dólar oficial y el CCL

El dólar oficial mantiene la tensión entre la alta demanda y la intervención del Tesoro de Estados Unidos.

El dólar no para de subir a pesar de la intervención del Tesoro de EEUU: minorista y oficial, con alzas de $20

Bessent, secretario del Tesoro.

Bessent confirmó que el Tesoro de EEUU volvió a comprar pesos y la ayuda podría alcanzar los u$s40.000 millones

Rating Cero

Las historias de amor también surgen en el mundo del deporte, y el fútbol, en particular, muestra numerosos ejemplos de parejas que se forman dentro de sus clubes.   

La pareja británica de Marcos Senesi sorprendió a todos: quién es y cómo se conocieron con el jugador de Argentina

Para Dakota Johnson, Gucci Bloom es mucho más que un perfume: es una forma de expresión, un detalle íntimo que resume su estilo sin necesidad de palabras.

Cuál es el perfume favorito de Dakota Johnson: este es su precio en Argentina

La nueva serie de Netflix muestra como un joven homosexual entra a la Marina estadounidense, durante la época del dont ask, dont tell.
play

El drama militar que la está rompiendo en Netflix: te va a sorprender

El estreno de Verdaderamente aterrador en Netflix ha mantenido a la audiencia en suspenso. La serie, que consta de cinco episodios divididos en dos actos, se lanzó justo a tiempo para Halloween y ha capturado la atención de los aficionados al género desde el principio. 
play

De qué se trata Verdaderamente aterrador, la docuserie que está dejando sin palabras a todos en Netflix

Cris Morena recordó a su hija Romina Yan y a su madre por el Día de la Madre

El conmovedor posteo de Cris Morena por el Día de la Madre

Ángel De Brito confirmó que Denis Dumas se sumará como angelita en LAM

De Brito reveló quién es la conductora que se sumará como panelista en LAM

últimas noticias

Estudiantes venció a Gimnasia en La Plata.

Triunfazo de Estudiantes: le ganó 2-0 a Gimnasia en el clásico de La Plata y es el líder de su zona

Hace 17 minutos
Los depósitos en dólares crecieron tras el fin del cepo.

Los depósitos en dólares superaron los u$s34.400 millones tras el levantamiento del cepo

Hace 33 minutos
Las historias de amor también surgen en el mundo del deporte, y el fútbol, en particular, muestra numerosos ejemplos de parejas que se forman dentro de sus clubes.   

La pareja británica de Marcos Senesi sorprendió a todos: quién es y cómo se conocieron con el jugador de Argentina

Hace 40 minutos
Si buscas una experiencia que te deje sin palabras, estos pasadizos ocultos de San Telmo te esperan para contarte la historia de Buenos Aires como nunca antes la has oído.  

Estos pasadizos ocultos de San Telmo te dejarán sin palabras: a qué refieren y cómo llegar

Hace 40 minutos
La Luna Nueva del 21 de octubre llega con una energía especial para el amor. 

La Luna Nueva trae amor y nuevas oportunidades para estos tres signos

Hace 49 minutos