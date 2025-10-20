Donald Trump confirmó que busca un acuerdo comercial con Xi Jinping y viajar a China en 2026

El presidente de Estados Unidos expuso que planea avanzar en un pacto y dirigirse al país asiático el próximo año, luego de los cruces que mantuvieron por los aranceles.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , expuso que espera cerrar un acuerdo comercial en octubre con su par de China, Xi Jinping , y viajar a ese país en 2026 , en medio de una relación de tire y afloje entre ambas naciones por los aranceles y la tensión en los diálogos.

Trump recibió en la Casa Blanca al primer ministro de Australia, Anthony Albanese , y reconoció que busca "cerrar un acuerdo comercial justo con Beijing". Además, se mostró optimista sobre la relación entre Estados Unidos y China y marcó que podría estabilizarse.

El cónclave está previsto que se lleve a cabo en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico de Corea del Sur, que se desarrollará del 31 de octubre al 1° de noviembre. Además, se producirá después de que el Ministerio de Comercio chino acusara al país norteamericano de "hacer descarrilar" el diálogo comercial bilateral y advirtiera que las amenazas de Washington "no son la forma correcta de relacionarse con China".

En tal sentido, un portavoz de la cartera aseguró en un comunicado que las “contramedidas” anunciadas por Pekín, entre las que se incluyen nuevas restricciones a la exportación de tierras raras y productos vinculados a su procesamiento, son “actos necesarios de defensa pasiva para preservar los legítimos derechos e intereses de las empresas e industrias chinas”.

“Esperamos que Estados Unidos reconozca su error, avance con China en la misma dirección y regrese al camino del diálogo y las consultas”, señaló el vocero, quien advirtió que si Washington insiste “en el camino erróneo”, Pekín adoptará “medidas resueltas” para protegerse.

Los dichos respondieron directamente a la postura de Trump sobre los aranceles a los productos chinos y aumentar los controles sobre la exportación de tecnología. “No queremos una guerra comercial, pero tampoco la tememos”, recalcó el portavoz.

El arancel del 100% de Donald Trump a importaciones de China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump sacudió al mundo comercial al adelantar que impondrá un arancel del 100% a las importaciones de China, tras un nuevo capítulo en la guerra comercial entre ambos países: "A partir del 1 de noviembre de 2025 (o antes, dependiendo de las medidas o cambios que adopte China), Estados Unidos impondrá un arancel del 100 % a China, además de cualquier arancel que esté pagando actualmente e impondrá controles de exportación a todo software crítico", expresó.

El anuncio se produjo el 10 de octubre mediante un extenso mensaje en la red Truth Social, y luego de que Trump acusara a China de imponer restricciones a la exportación de tierras raras, materiales esenciales para la fabricación de dispositivos tecnológicos, y condenara la reciente decisión del régimen chino de comunicar a distintos países una nueva normativa para limitar la exportación de estos elementos.

"Esto afecta a todos los países, sin excepción, y obviamente fue un plan ideado por ellos hace años. Es absolutamente inaudito en el comercio internacional y una vergüenza moral en el trato con otras naciones", aseguró el líder republicano, y se mostró molesto con la medida: "Es imposible creer que China hubiera tomado semejante medida, pero lo hizo, y el resto es historia", concluyó.

Los aranceles previstos por Trump elevarían los impuestos a la importación de productos chinos hasta el 130%. Eso estaría justo por debajo del nivel del 145% impuesto a principios de este año, antes de que ambos países redujeran los gravámenes en una tregua para avanzar en las negociaciones comerciales.