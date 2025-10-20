20 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

El BID anunció un préstamo de u$s500 millones para atención a jubilados y pensionados del PAMI

Estará destinado a optimizar y sumar beneficios en la atención sanitaria y los servicios sociales. Tendrá un plazo de amortización de 25 años, incluyendo un período de gracia de 5 años y medio.

Por
El desembolso se enmarca en la Estrategia País 2025-2028 del BID para la Argentina.
El desembolso se enmarca en la Estrategia País 2025-2028 del BID para la Argentina.Redes Sociales

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció la aprobación de un Préstamo Basado en Resultados (PBR) por un total de u$s500 millones destinado a optimizar y sumar beneficios en la atención sanitaria y los servicios sociales provistos a los jubilados y pensionados afiliados al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), conocido como PAMI.

En CNN llamaron a Javier Milei un Wolverine de bajo presupuesto y cuestionaron la ayuda de Trump
Te puede interesar:

En CNN llamaron a Milei "un Wolverine de bajo presupuesto" y cuestionaron la ayuda de Trump

El financiamiento, que busca fortalecer uno de los sectores más sensibles en la actual coyuntura económica del país, cuenta con condiciones financieras estándar para este tipo de operaciones. El PBR establece un plazo de amortización de 25 años, incluyendo un período de gracia de 5 años y medio, y aplicará una tasa de interés referenciada a la Tasa de Financiación a un Día Garantizada de la Reserva Federal de Estados Unidos (SOFR).

Este desembolso se enmarca en la Estrategia País 2025-2028 del BID para la Argentina, que representa el paraguas programático de la colaboración entre la institución multilateral y el Gobierno. Dicha estrategia prevé un paquete global de apoyo financiero del Grupo BID por u$s10.000 millones a ejecutarse a lo largo de los próximos tres años, de los cuales u$s7.000 millones están asignados a iniciativas del sector público y u$s3.000 millones serán canalizados a través de BID Invest para la promoción de la inversión privada.

La operación, ratificada por el Directorio Ejecutivo del organismo el pasado 15 de octubre, se enfocará en cuatro pilares de gestión. Entre ellos, el BID buscará mejorar las políticas vigentes de atención integral de enfermedades crónicas, ampliar las oportunidades en el acceso a tratamientos oncológicos, incrementar la cobertura de servicios de cuidado para personas con dependencia funcional y elevar la experiencia de los afiliados con la calidad de atención brindada por el INSSJP.

Desde el punto de vista programático, el plan promoverá la utilización sistemática de los datos generados por los sistemas institucionales del INSSJP como insumo clave para una gestión pública basada en la evidencia. Las proyecciones del programa apuntan a resultados concretos como la ampliación de la cobertura integral para patologías prevalentes como hipertensión, diabetes y enfermedad renal, así como la reducción de los tiempos de espera para intervenciones quirúrgicas en casos de cáncer de mama y colon.

Según el organismo multilateral, el programa beneficiará directamente a cerca de 5,4 millones de afiliados en todo el territorio argentino.

El INSSJP es la entidad encargada de brindar cobertura de salud integral y asistencia social a la población de jubilados y pensionados y a sus dependientes, gestionando la atención tanto a través de una red propia de centros como mediante la compra de servicios a entidades prestadoras públicas y privadas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Javier Milei participará del America Business Forum.

Milei volverá a viajar a EEUU tras las elecciones: compartirá un evento con Messi y Trump

Fuerte al medio: el spot de Sergio Massa donde explica cómo votar a Fuerza Patria en la Boleta Única en Papel

"Fuerte y al medio": el spot de Sergio Massa donde explica cómo votar a Fuerza Patria en la Boleta Única en Papel

Javier Milei junto a Karina, su hermana y secretaria general de la Presidencia.

$LIBRA: la Justicia de Estados Unidos advirtió que Milei y su hermana Karina podrían estar vinculados a los fondos

Javier Milei se bajó del cierre de campaña bonaerense y no participará de más actos en la provincia

Milei se bajó del cierre de campaña bonaerense y no participará de más actos en la provincia

El flamante titular de Presupuesto y Hacienda, Alberto Benegas Lynch.

"El cuadrado de zinc": el Gobierno arma una mesa paralela para discutir el Presupuesto 2026

El Gobierno encabezó una nueva reunión del Consejo de Mayo.

El Gobierno encabezó una nueva reunión del Consejo de Mayo con el eje en la explotación de recursos y la apertura comercial

Rating Cero

María Becerra ya no puede usar La Nena de Argentina.

María Becerra perdió "La Nena de Argentina": por qué dejó de decirlo en su música

Le inconfundible fachada de Cemento, el CBGB argentino.
play

Cinco discos de rock argentino grabados en vivo en el mítico Cemento

Disney+ perdió el 10% de sus suscriptores tras el escándalo con Jimmy Kimmel.

Disney+ perdió el 10% de sus suscriptores tras el escándalo con Jimmy Kimmel: cuántos usuarios son

A-Teens trae la nostalgia pop a la Argentina: cuándo, dónde y cómo conseguir entradas.
play

A-Teens trae la nostalgia pop a la Argentina: cuándo, dónde y cómo conseguir entradas

Gran Hermano España ﻿se burló de los ganadores de la edición argentina.

Gran Hermano España se burló de la versión de Telefe: "Siempre gana el..."

Wanda Nara deberá enfrentarse a la justicia nuevamente.
play

Wanda Nara fue acusada de usurpación de marca: la demandaron por miles de dólares

últimas noticias

Pablo Quirno junto a Luis Caputo.

Deuda: el Gobierno anunció que negocia un plan de recompra de bonos en dólares

Hace 10 minutos
La mujer fue detenida por la Policía de Córdoba.

Córdoba: detuvieron a una mujer por un ataque a balazos contra una adolescente

Hace 15 minutos
Pablo Laurta fue derivado a la cárcel de Cruz del Eje.

"Hice lo necesario para rescatar a mi hijo", insistió Pablo Laurta al llegar a Córdoba

Hace 31 minutos
ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este martes 21 de octubre

Hace 36 minutos
Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, martes 21 de octubre

Hace 40 minutos