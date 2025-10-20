Apagón global de Amazon Web Services: redes, bancos y plataformas digitales se quedaron sin servicio

Entre las apps más perjudicadas se encuentran Snapchat, Canva, Roblox, Perplexity AI, Venmo, Coinbase, Alexa y Prime Video, que registraron cortes totales o parciales.

Una falla en Virginia dejó fuera de servicio a redes, bancos y plataformas digitales

Amazon Web Services (AWS) registró un apagón global durante las primeras horas de este lunes provocando interrupciones generalizadas en cientos de servicios digitales a nivel mundial.

El problema se originó en el centro de datos de la región US-EAST-1, en Virginia (EEUU), y afectó a redes sociales, plataformas financieras, videojuegos y aplicaciones educativas durante varias horas, dejándolos sin servicio.

De acuerdo a lo señalado por la propia compañía, el sistema experimentó “tasas elevadas de error y latencias inusuales”, lo que generó efectos en cadena sobre las aplicaciones dependientes de su infraestructura.

En un principio, Amazon sólo confirmó problemas en AWS en la costa este de los Estados Unidos , indicando un fallo en los servidores instalados para cubrir esa zona. Sin embargo, posteriormente el problema también se registró en Europa y al resto del mundo , de acuerdo a las quejas en redes sociales.

El apagón y los fallos se reportaron durante dos horas de la mañana de este lunes , cuando posteriormente la propia compañía informó que estaban viendo “significativos indicios de recuperación” en sus servidores, y que la mayoría de las peticiones “ya deberían ser exitosas”.

Dónde se originó el fallo de Amazon

Si bien Amazon no precisó la causa exacta de la falla, especialistas técnicos señalaron un posible problema de enrutamiento y resolución DNS, que habría afectado el acceso a servicios esenciales como autenticación, bases de datos y almacenamiento en la nube.

La región US-EAST-1 es considerada el corazón operativo de AWS, al concentrar parte de la infraestructura utilizada por empresas, gobiernos y usuarios de todo el planeta.

La compañía aclaró que “no ha implicado pérdida de datos” y que los equipos técnicos trabajan en la restauración progresiva del servicio. Sin embargo, algunos usuarios continúan reportando errores intermitentes.

Entre las apps más perjudicadas se encuentran Snapchat, Canva, Roblox, Perplexity AI, Venmo, Coinbase, Alexa y Prime Video, que registraron cortes totales o parciales.

También Duolingo, Fortnite y Roblox experimentaron caídas o lentitud en funciones específicas vinculadas al almacenamiento o las bases de datos de AWS.