El Gobierno firmó el swap con el Tesoro de Estados Unidos por u$s20 mil millones para estabilizar el dólar

Así lo anunció el Banco Central este lunes, a la vez que aseguró que el objetivo será "contribuir a la estabilidad macroeconómica, preservar la estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible". "Este acuerdo fortalece la capacidad del BCRA para responder ante condiciones que puedan derivar en episodios de volatilidad en los mercados cambiario y de capitales", remarcaron.

Por

Caputo junto a Scott Bessent, principal impulsor del acuerdo.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) firmó el swap con el Tesoro de Estados Unidos por un monto de hasta u$s20 mil millones, según informó este lunes, con el objetivo de "contribuir a la estabilidad macroeconómica de la Argentina" y "reforzar" la política monetaria.

Donald Trump junto a Javier Milei.
Trump anunció que podría comprar más carne argentina para bajar los precios internos

A través de un comunicado, el BCRA anunció "la suscripción de un acuerdo de estabilización cambiaria" con el Departamento del Tesoro estadounidense para "contribuir a la estabilidad macroeconómica de la Argentina, con especial énfasis en preservar la estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible".

Según detalló, "el acuerdo establece los términos y condiciones para la realización de operaciones bilaterales de swap de monedas entre ambas partes", las cuales "permitirán al BCRA ampliar el conjunto de instrumentos de política monetaria y cambiaria disponible, incluyendo el fortalecimiento de la liquidez de sus reservas internacionales".

"Este acuerdo forma parte de una estrategia integral que refuerza la política monetaria de la Argentina y fortalece la capacidad del Banco Central para responder ante condiciones que puedan derivar en episodios de volatilidad en los mercados cambiario y de capitales", concluyó el comunicado.

Banco Central Firma Swap Tesoro EEUU

La noticia se conoció antes de la apertura de mercados en Argentina, y después de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó el viernes la intervención de su país en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) para contener la cotización del dólar, que se vendía arriba de los $1.400, y del Contado con Liquidación (CCL).

"Estados Unidos apoya a Argentina. Ayer (por el jueves), el Tesoro compró pesos en el mercado de swaps de Blue Chips y en el mercado al contado. El Tesoro se mantiene en estrecha comunicación con el equipo económico argentino mientras trabaja para que Argentina vuelva a ser grande", sostuvo Bessent.

Además, la oficialización del swap se produce en la semana previa a las elecciones legislativas nacionales, claves para el gobierno de Javier Milei, y en medio de las especulaciones sobre un eventual acuerdo comercial entre Estados Unidos y Argentina.

En este sentido, Donald Trump anunció este domingo la posibilidad de que su país compre carne argentina para reducir los precios internos en el mercado estadounidense. Según reportes, ambos gobiernos buscan cerrar el acuerdo antes de las próximas elecciones legislativas, programadas para el domingo 26.

Polémica declaración de Donald Trump: "Argentina está peleando por su vida"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió este domingo al reconocer que Argentina atraviesa "una crisis muy grave" y que su pueblo "pelea por sobrevivir". Lo hizo a bordo del avión oficial que lo trasladaba de Florida a Washington, durante una conversación con periodistas del pool presidencial.

"Están peleando por sobrevivir, ¿entendés lo que eso significa? No tienen dinero, no tienen nada, peleando tan duro para sobrevivir", dijo Trump, visiblemente molesto ante una pregunta sobre los productores rurales estadounidenses que creen que el nuevo acuerdo comercial favorece más a la Argentina que a Estados Unidos.

Luego, ya más calmo, amplió su defensa de Milei: "Y si puedo ayudarlos a sobrevivir en un mundo libre... Me cae bien el presidente de Argentina, creo que está tratando de hacer lo mejor que puede. Así que no lo presentes como que se están beneficiando, se están muriendo", señaló, según reprodujo la cadena Fox News.

