Murió un reconocido actor de Marvel: fue hallado sin vida en la escalera de su casa Tenía 43 años y se destacó por su labor en el film Marvel Agents of S.H.I.E.L.D y Ataque a la Casa Blanca. Todavía resta el informe final de la autopsia para determinarán las causas del deceso. Agregar C5N en









Lance Broadway fue hallado sin vida en el interior de su casa en EEUU.

El mundo del cine vive con dolor la muerte de Lance Broadway, reconocido actor de Marvel Agents of S.H.I.E.L.D y Ataque a la Casa Blanca, que fue hallado sin vida en el interior de su casa en los Estados Unidos. El hecho se encuentra bajo investigación ya que se espera el informe final de la autopsia para determinarán las causas del deceso.

Fuentes policiales señalaron a los medios TMZ y Deadline que el cuerpo fue hallado desplomado en la escalera de su departamento ubicado en la ciudad de Dallas. Por su parte, Page Six, informó en base a oficiales del Departamento Médico Forense que "su muerte no está clara".

Durante su extensa carrera en Lance participó en series televisivas como Saint George, Kevin From Work, Lucifer, Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. y Real Husbands of Hollywood. En 2014, Broadway había sido seleccionado para interpretar al Comandante Linden en el thriller de ciencia ficción Teleios.

El lado desconocido de Lance Broadway Antes de iniciar su carrera actoral, Lance tenía un pasado poco conocido en su vida personal: fue un reconocido beisbolista estadounidense.

Broadway se desempeñó como lanzador de los Chicago White Sox y los New York Mets entre 2007 y 2009, registró un récord de 2-2 con una efectividad de 5.24. Incluso fue contratado por los Toronto Blue Jays como jugador libre en 2009, aunque no llegó a disputar ningún partido con el equipo previo a su retiro.

En una entrevista brindada en 2013, citada por The Hollywood Reporter, Broadway detalló que en 2010 había tomando una “clase de actuación” que le gustó mucho y le abrió las puertas al mundo de la actuación. “Me encantó y seguí”, remarcó.