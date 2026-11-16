El Ministerio de Economía reportó un resultado financiero positivo que acumula el 1,4% del PBI en los primeros diez meses del año. Luis Caputo aseguró que la cifra consolida el ancla del Gobierno de cara al próximo ciclo estacional de diciembre.

El Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit primario de $1,93 billones durante el mes de octubre . El Ministerio de Economía oficializó este resultado con el fin de cumplir el objetivo anual pautado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El titular de la cartera, Luis Caputo , anunció la noticia a través de la red social X. "El dato del mes es consistente con el resultado incluido para este año en el Proyecto de Presupuesto 2027, dado el incremento estacional en el gasto primario que todos los años se observa en diciembre", señaló el funcionario.

Un informe de la Secretaría de Hacienda detalla que el mes pasado el SPN "registró un resultado financiero superavitario por $1.57 billones , producto de un resultado primario positivo de $1.93 billones, y el pago de intereses de deuda pública neto de los intra-sector público por $352.530 millones".

EN OCTUBRE EL SECTOR PÚBLICO NACIONAL REGISTRÓ UN SUPERÁVIT FINANCIERO DE $1.578.627 MILLONES El Sector Público Nacional (SPN) alcanzó un superávit primario de $1.931.156 millones y un superávit financiero de $1.578.627 millones en octubre. En relación con octubre del año…

A partir de estas cifras oficiales, la cartera económica indicó una consolidación de la política monetaria. "De este modo, el SPN acumuló en diez meses un superávit financiero en torno a 0,4% del PIB (superávit primario de aproximadamente 1,4% del PIB), reafirmando el ancla fiscal del programa de gobierno", señaló el texto oficial.

Desde el Ministerio de Economía explicaron que "los ingresos totales del SPN en el mes alcanzaron los $15.7 billones (+31,2%)". Dentro de esa categoría, el documento destaca que los recursos tributarios "presentaron un crecimiento de 34,1% superando la inflación minorista" .

Por otro lado, el informe puntualizó que "los gastos primarios del Sector Público Nacional alcanzaron los $13.7 billones (23,6%)". A su vez, el Gobierno aclaró que "los gastos de funcionamiento fueron $2.36 billones (24%)" y "las transferencias corrientes alcanzaron los $4.39 billones (24,7%)".

"En lo que refiere a las prestaciones sociales, las mismas ascendieron a $8.9 billones (29,8%), en la comparación interanual se destacan las subas en Jubilaciones y pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta alimentaria (36%)", indicó el documento. Además, "los subsidios económicos se ubicaron en $1.15 billones (11,4), compuesto fundamentalmente por $903.994 millones en energía y $255.656 millones en transporte".

Finalmente, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) precisó que cuatro de los dieciséis componentes del gasto experimentaron incrementos reales interanuales. El ente privado remarcó un avance real del 52,1% en otros gastos corrientes, mientras que puntualizó una caída del 46,9% en las transferencias a universidades y del 8,4% en el gasto salarial.