El príncipe Andrés recibió a Harvey Weinstein y a Jeffrey Epstein en su mansión dos meses después del pedido de captura contra el empresario por tráfico sexual de menores

El encuentro sucedió en 2006, cuando Andrés celebró el 18° cumpleaños de su hija Beatriz. Días atrás, el hermano del Rey Carlos III renunció a todos sus títulos de la corona británica.

El infame trío asistió al 18° cumpleaños de Beatriz, la hija del príncipe Andrés: Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell.

El príncipe Andrés de York , tercer hijo de la fallecida reina Isabel II, recibió en 2006 a Jeffrey Epstein, Harvey Weinstein y Ghislaine Maxwell en la mansión Royal Lodge, en Windsor, dos meses después de que se emitiera la orden de detención a Epstein. Según una investigación publicada por la BBC, el encuentro con el infame trío sucedió en una fiesta de cumpleaños de la hija de una de las figuras más cuestionadas de la realeza británica.

Epstein , quien murió en la cárcel acusado de pederasta en 2019, su socia Maxwell , quien aún cumple una condena de veinte años de prisión por el tráfico sexual de menores de edad, y el ex productor de cine Weinstein , condenado penalmente por múltiples abusos sexuales, visitaron Royal Lodge como parte del baile de máscaras organizado en Windso r para celebrar el 18° cumpleaños de Beatriz, hija del príncipe Andrés de York.

El encuentro sucedido en el castillo sucedió dos meses después de que la Justicia norteamericana emitiera el pedido de captura de Epstein , acusado del tráfico sexual de menores de edad. De hecho, el pederasta fue detenido por la policía estadounidense ocho días después del cumpleaños de Beatriz, en una de sus residencias ubicadas en el estado de Florida.

Esta revelación de la BBC sucedió días después de que Andrés renunciara a todos sus títulos de la corona británica por las denuncias en su contra de agresión sexual por sus vínculos con Epstein y que afectaron la imagen de la monarquía durante los últimos años.

“Rechazo por completo todas las denuncias”, afirmó en un comunicado difundido tras el anuncio. A sus 65 años, Andrés volvió a negar categóricamente las acusaciones de agresión sexual y sus supuestos vínculos con Epstein.

La caída de la opinión pública del príncipe comenzó en 2019, luego de una entrevista televisiva en la que intentó defenderse de las acusaciones vinculadas a Epstein. Lejos de limpiar su imagen, la aparición generó una ola de rechazo y motivó su retiro de la vida pública. Un año más tarde, Isabel II le retiró sus patrocinios militares y lo excluyó de las tareas oficiales.

Pero el golpe más fuerte llegó en enero de 2022, cuando un tribunal estadounidense desestimó su intento de archivar la demanda civil presentada por Virginia Giuffre, quien lo acusó de haberla agredido sexualmente siendo menor.

Pocas semanas después, se supo que el príncipe alcanzó un acuerdo millonario extrajudicial con la denunciante, cuyo monto se mantuvo en secreto. Aunque el caso se cerró, su reputación quedó profundamente dañada y fue prácticamente irremontable tanto para él como para la realeza británica.