Video: Rosalía rompe récords con su nueva canción Berghain, un homenaje a la mítica discoteca de Berlín Se trata del primer single del álbum LUX, que la cantante catalana estrenará el próximo 7 de noviembre.







La intérprete catalana en la portada de su álbum LUX. Redes Sociales

La cantante Rosalía lanzó un nuevo tema llamado Berghain, en homenaje a la discoteca berlinesa de música techno y rompió todos los récords en las redes sociales.

Se trata del primer single y del primer tema que se conoce del álbum LUX que la española estrenará el próximo 7 de noviembre, a tres años del último disco Motomami. Contó con la colaboración de Björk e Yves Tumor y combina el español con el inglés y el alemán.

El nombre fue elegido en recordación del mítica discoteca de Berlín, ubicada en una antigua central eléctrica, y que se considera un símbolo cultural de la música techno.

Embed

Una de las características del lugar es que, los recepcionistas eligen quién entra y quién no y están prohibidas las fotos y videos. Está ubicado en una antigua central eléctrica de la era comunista, entre los barrios de Kreuzberg y Friedrichshain, de en las proximidades de la estación de Ostbahnhof, en la capital alemana.