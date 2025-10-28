IR A
IR A

Video: Rosalía rompe récords con su nueva canción Berghain, un homenaje a la mítica discoteca de Berlín

Se trata del primer single del álbum LUX, que la cantante catalana estrenará el próximo 7 de noviembre.

La intérprete catalana en la portada de su álbum LUX.

La intérprete catalana en la portada de su álbum LUX.

Redes Sociales

La cantante Rosalía lanzó un nuevo tema llamado Berghain, en homenaje a la discoteca berlinesa de música techno y rompió todos los récords en las redes sociales.

¿Separados?: después de nueve meses de relación, según fuentes cercanas, el romance de Tom Cruise y Ana de Armas habría llegado a su fin.
Te puede interesar:

¿Separados? Por qué el romance de Tom Cruise y Ana de Armas habría llegado a su fin

Se trata del primer single y del primer tema que se conoce del álbum LUX que la española estrenará el próximo 7 de noviembre, a tres años del último disco Motomami. Contó con la colaboración de Björk e Yves Tumor y combina el español con el inglés y el alemán.

El nombre fue elegido en recordación del mítica discoteca de Berlín, ubicada en una antigua central eléctrica, y que se considera un símbolo cultural de la música techno.

Embed

Una de las características del lugar es que, los recepcionistas eligen quién entra y quién no y están prohibidas las fotos y videos. Está ubicado en una antigua central eléctrica de la era comunista, entre los barrios de Kreuzberg y Friedrichshain, de en las proximidades de la estación de Ostbahnhof, en la capital alemana.

Las instalaciones de la exindustria se convirtió en un símbolo de la música tecno

La elección del video tiene una narrativa gótica, con una orquesta musical que acompaña a Rosalía durante gran parte del video mientras realiza tareas domésticas, con un simbolismo religioso a través de cruces o una paloma. Además, tiene un pasaje con referencias a los cuentos de hadas reflejado en Blancanieves, donde la protagonista está rodeada de animales.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Rosalía anunció en un directo de TikTok que LUX saldrá a la venta el 7 de noviembre.

La impresionante transformación de Rosalía: el inusual cambio de look que impacta

Los argentinos volvieron a elegir a C5N para seguir el minuto a minuto del proceso electoral.

Elecciones legislativas: otra vez los argentinos volvieron a elegir a C5N

play

Tini Stoessel: de Violetta a FUTTTURA

Netflix confirmó el estreno de la tercera temporada de una de sus mejores series argentinas.

Es una de las mejores series argentinas del último tiempo y Netflix confirmó su tercera temporada

Emotivo recibimiento a Moria Casán en el Nacional Buenos Aires.

Moria Casán revolucionó el centro de estudiantes del colegio Nacional Buenos Aires

C5N transmitirá en vivo el Martin Fierro de Cable.

C5N transmitirá en vivo los premios Martín Fierro de Cable

últimas noticias

Boca viene de ganarle a Barracas Central por 3-1 en Olavarría y Luna.

Un jugador de Boca calentó la previa del Superclásico: "A River le ganamos"

Hace 14 minutos
Marie Moreau se convirtió en un elemento clave para el final de The Boys﻿.

Terminó la serie Gen V: ¿Amazon Prime Video quiere la tercera temporada?

Hace 40 minutos
La sorprendente elección del oficialismo disparó a los activos argentinos.

Continúa la euforia en el mercado: acciones y bonos confirmaron la suba post elecciones

Hace 1 hora
play
La intérprete catalana en la portada de su álbum LUX.

Video: Rosalía rompe récords con su nueva canción Berghain, un homenaje a la mítica discoteca de Berlín

Hace 1 hora
El joven tenía 18 años y estaba desaparecido hacía cuatro días.

Quién era Nicolás Duarte, el chico de 18 años que estaba desaparecido en Ezeiza

Hace 1 hora