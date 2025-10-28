IR A
Terminó la serie Gen V: ¿Amazon Prime Video quiere la tercera temporada?

La spin-off de The Boys llegó a su fin luego de apenas dos entregas y hay mucha expectativa de cara al futuro.

Marie Moreau se convirtió en un elemento clave para el final de The Boys﻿.

Amazon Prime Video
Julián Kartún confirmó la vuelta de Caro Pardíaco.
Julián Kartún confirmó el regreso de Caro Pardíaco: protagonizará una serie

ESTA NOTA CONTIENE SPOILERS SOBRE LA SEGUNDA TEMPORADA DE GEN V

En diálogo con el portal de noticias TVLine, Michele Fazekas, showrunner, escritora y productora ejecutiva de Gen V, fue consultada por la posibilidad de una tercera temporada de la serie y decidió ilusionar a los fans. "Obviamente, tendrán que poner a alguien nuevo al mando (de God U), porque todos se han ido... Tenemos una idea de a quién pondríamos al mando, pero realmente depende de lo que suceda en la última temporada de The Boys y de cómo se vea la universidad después de eso", expresó en un primer lugar.

Con respecto al futuro de sus personajes, afirmó: "No creo que la ruptura de Jordan con Marie sea algo horrible. Parte de madurar es tener una comprensión más adulta de lo que es una relación y cómo se vive en ella. Así que no creo que sea algo malo, y no le dimos un portazo". Así, también dejó abierta la ventana a una reconciliación de estos protagonistas, quienes se convirtieron en los favoritos de los fans.

Gen V segunda temporada spinoff The Boys
La segunda temporada de Gen V respondió muchas preguntas de los fans.

Para finalizar, hizo referencia a otro romance: "La relación de Emma con Sam es complicada. Emma siempre se define a sí misma según cómo la ven los demás, ya sea la gente que la ve en YouTube, su madre o quien sea que le interese salir en ese momento. Me gusta mucho verla definirse a sí misma. Cuando esté lista para empezar una relación con alguien, lo estará. De nuevo, no le hemos dado un portazo".

Amazon Prime Video confirmó su serie más esperada: cuál será la trama

La plataforma de streaming Amazon Prime Video confirmó su serie más esperada por los fanáticos y reveló la continuidad del universo de una de sus producciones más populares, algo que llenó de ilusión a miles de seguidores de la reconocida tira original.

Soldier Boy y Homelander The Boys
Amazon Prime Video prepara la llegada de su serie más esperada por los fans.

