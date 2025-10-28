Terminó la serie Gen V: ¿Amazon Prime Video quiere la tercera temporada? La spin-off de The Boys llegó a su fin luego de apenas dos entregas y hay mucha expectativa de cara al futuro.







Marie Moreau se convirtió en un elemento clave para el final de The Boys﻿. Amazon Prime Video

Gen V llegó a su fin luego del estreno del octavo capítulo de la segunda temporada, algo que la plataforma de streaming Amazon Prime Video había adelantado que sería el cierre de la serie, pero el fanatismo de la audiencia podría provocar que llegue una nueva entrega luego de lo que será el desenlace definitivo de The Boys en 2026.

ESTA NOTA CONTIENE SPOILERS SOBRE LA SEGUNDA TEMPORADA DE GEN V

En diálogo con el portal de noticias TVLine, Michele Fazekas, showrunner, escritora y productora ejecutiva de Gen V, fue consultada por la posibilidad de una tercera temporada de la serie y decidió ilusionar a los fans. "Obviamente, tendrán que poner a alguien nuevo al mando (de God U), porque todos se han ido... Tenemos una idea de a quién pondríamos al mando, pero realmente depende de lo que suceda en la última temporada de The Boys y de cómo se vea la universidad después de eso", expresó en un primer lugar.

Con respecto al futuro de sus personajes, afirmó: "No creo que la ruptura de Jordan con Marie sea algo horrible. Parte de madurar es tener una comprensión más adulta de lo que es una relación y cómo se vive en ella. Así que no creo que sea algo malo, y no le dimos un portazo". Así, también dejó abierta la ventana a una reconciliación de estos protagonistas, quienes se convirtieron en los favoritos de los fans.

Gen V segunda temporada spinoff The Boys La segunda temporada de Gen V respondió muchas preguntas de los fans. Amazon Prime Video