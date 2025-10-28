Terminó la serie Gen V: ¿Amazon Prime Video quiere la tercera temporada?

Gen V llegó a su fin luego del estreno del octavo capítulo de la segunda temporada, algo que la plataforma de streaming Amazon Prime Video había adelantado que sería el cierre de la serie, pero el fanatismo de la audiencia podría provocar que llegue una nueva entrega luego de lo que será el desenlace definitivo de The Boys en 2026.
ESTA NOTA CONTIENE SPOILERS SOBRE LA SEGUNDA TEMPORADA DE GEN V
En diálogo con el portal de noticias TVLine, Michele Fazekas, showrunner, escritora y productora ejecutiva de Gen V, fue consultada por la posibilidad de una tercera temporada de la serie y decidió ilusionar a los fans. "Obviamente, tendrán que poner a alguien nuevo al mando (de God U), porque todos se han ido... Tenemos una idea de a quién pondríamos al mando, pero realmente depende de lo que suceda en la última temporada de The Boys y de cómo se vea la universidad después de eso", expresó en un primer lugar.
Con respecto al futuro de sus personajes, afirmó: "No creo que la ruptura de Jordan con Marie sea algo horrible. Parte de madurar es tener una comprensión más adulta de lo que es una relación y cómo se vive en ella. Así que no creo que sea algo malo, y no le dimos un portazo". Así, también dejó abierta la ventana a una reconciliación de estos protagonistas, quienes se convirtieron en los favoritos de los fans.
Gen V segunda temporada spinoff The Boys
La segunda temporada de Gen V respondió muchas preguntas de los fans.
Amazon Prime Video
Para finalizar, hizo referencia a otro romance: "La relación de Emma con Sam es complicada. Emma siempre se define a sí misma según cómo la ven los demás, ya sea la gente que la ve en YouTube, su madre o quien sea que le interese salir en ese momento. Me gusta mucho verla definirse a sí misma. Cuando esté lista para empezar una relación con alguien, lo estará. De nuevo, no le hemos dado un portazo".
Amazon Prime Video confirmó su serie más esperada: cuál será la trama
La plataforma de streaming Amazon Prime Video confirmó su serie más esperada por los fanáticos y reveló la continuidad del universo de una de sus producciones más populares, algo que llenó de ilusión a miles de seguidores de la reconocida tira original.
Soldier Boy y Homelander The Boys
Amazon Prime Video prepara la llegada de su serie más esperada por los fans.
Amazon Prime Video