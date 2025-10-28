La última película de Marvel llega a Disney+: cuándo se estrena en el streaming Luego de más de tres meses desde su lanzamiento en cines, el filme más exitoso del año llega a la plataforma.







La última película de Marvel Studios llega a Disney+. Redes sociales

Tras un año con apenas tres estrenos, la última de las películas de Marvel Studios llega a la plataforma de streaming Disney+ y hay mucha expectativa por los números que obtendrá, ya que fue la más exitosa del 2025 para la productora y se deberán esperar muchos meses para tener un nuevo filme en cines.

A través de sus redes sociales, Disney+ confirmó el estreno de la película The Fantastic Four: First Steps, la cual llegará al streaming luego de 104 días desde lo que fue su éxito en las salas de todo el mundo. Normalmente, los filmes de Marvel Studios se demoran alrededor de 3 meses en desembarcar en la plataforma, por lo que esta cantidad parece ser un guiño a los personajes.

Con respecto a la fecha, The Fantastic Four: First Steps estará disponible para todos los usuarios a partir del miércoles 5 de noviembre, lo que marcará el fin de los estrenos durante el 2025. Con los anuncios oficiales de la productora, la siguiente película recién llegará a los cines el 30 de julio de 2026 y será Spider-Man: Brand New Day.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DisneyPlus/status/1981722405317054601&partner=&hide_thread=false It's almost time!



Marvel Studios' The Fantastic Four: First Steps is streaming on Disney+ November 5. pic.twitter.com/QgKxcFPBjc — Disney+ (@DisneyPlus) October 24, 2025

Lo bueno de The Fantastic Four: First Steps es que cualquiera puede ver la película y entenderla, contrario a lo que fueron los últimos lanzamientos del Universo Cinematográfico de Marvel. Esto se debe a que la misma transcurre en otro mundo distinto al original, lo que abre el abanico de posibilidades para la productora de Disney.

