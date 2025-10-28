IR A
La última película de Marvel llega a Disney+: cuándo se estrena en el streaming

Luego de más de tres meses desde su lanzamiento en cines, el filme más exitoso del año llega a la plataforma.

La última película de Marvel Studios llega a Disney+.

Si hablamos de nostalgia y puro amor por la animación noventera, X-Men ’97 ha sido una joya inesperada. La serie animada de Disney+ no solo ha devuelto la estética clásica y el espíritu de la original, sino que además ha conectado directamente con las nuevas tramas del multiverso de Marvel.
Cuáles son los próximos proyectos que tiene Marvel para los X-Men: ¿el año que viene?

A través de sus redes sociales, Disney+ confirmó el estreno de la película The Fantastic Four: First Steps, la cual llegará al streaming luego de 104 días desde lo que fue su éxito en las salas de todo el mundo. Normalmente, los filmes de Marvel Studios se demoran alrededor de 3 meses en desembarcar en la plataforma, por lo que esta cantidad parece ser un guiño a los personajes.

Con respecto a la fecha, The Fantastic Four: First Steps estará disponible para todos los usuarios a partir del miércoles 5 de noviembre, lo que marcará el fin de los estrenos durante el 2025. Con los anuncios oficiales de la productora, la siguiente película recién llegará a los cines el 30 de julio de 2026 y será Spider-Man: Brand New Day.

Lo bueno de The Fantastic Four: First Steps es que cualquiera puede ver la película y entenderla, contrario a lo que fueron los últimos lanzamientos del Universo Cinematográfico de Marvel. Esto se debe a que la misma transcurre en otro mundo distinto al original, lo que abre el abanico de posibilidades para la productora de Disney.

Estrella de Hollywood se retiró del streaming: "El cine es importante..."

Una estrella de Hollywood se retiró de las plataformas de streaming con el argumento de que no quiere ver morir a las salas de cine y tomó por sorpresa a millones de personas, ya que esto le cierra muchas oportunidades de cara a futuras películas.

Hollywood
Una estrella de Hollywood se niega a participar de películas exclusivas del streaming.

Hasta el momento, Jeremmy Renner no ha sido confirmado en Avengers Doomsday, que es el próximo proyecto de Marvel.

Qué dijo Jeremy Renner sobre la posible vuelta de Kang a las películas de Marvel

Marvel Studios podría sumar a una de las estrellas de Hollywood.
Estrella del cine anunció su deseo de volver a Marvel: de quién se trata

El año 2020 fue uno muy complicado. La pandemia afectó a todos los ámbitos y el cine fue uno de ellos. Hace cinco años se estrenó una película de Marvel de la que nadie se acuerda ya. Los Nuevos Mutantes (2020), dirigida por Josh Boone.

La protagonizan Anya Taylor-Joy y Maisie Williams, pero fue un fracaso en Marvel y nadie la recuerda: qué película es

A Vengadores 5, que se estrena en cines en diciembre de 2026, le seguirá la secuela Vengadores: Secret Wars, también con los Russo como directores. La película, que llega a los cines en diciembre de 2027, se encargará de reiniciar el UCM.

Fue clave en Los Vengadores, tuvo su serie de Marvel pero no se sabe si estará en Doomsday: quién es

Elizabeth Olsen, conocida por su papel icónico como Wanda Maximoff en el Universo Cinematográfico de Marvel, ha tomado una decisión contundente sobre su futuro en la industria del cine.
Le puso los puntos a Marvel: esta famosa actriz se cansó del streaming y pidió aparecer solo en los cines

Volvería un viejo rival de Spiderman.

Cuenta pendiente: este villano de Spiderman volverá 8 años después de una escena post créditos de Marvel

