La cantante de Bandana, Lourdes Fernández , habló por primera vez con la prensa tras el grave episodio que vivió con su expareja, Leandro Esteban García Gómez , imputado por presunta violencia de género y privación ilegítima de la libertad, y soltó una frase que sorprendió a todos: “La verdad que estoy muy triste con eso. Él no me hizo nada” , aseguró.

La artista fue abordada en Villa Crespo, donde se encuentra viviendo junto a una amiga tras lo sucedido y dejó entrever su pesar por los hechos y negó haber sido víctima de agresión. “Tuve una angina horrible, estoy yendo al ensayo re tarde” , comenzó Lourdes, en diálogo con A la tarde (América). Cuando le mencionar el estado de la causa judicial, tras la negativa de la excarcelación a su expareja, contestó: “Estoy muy triste con eso, él no me hizo nada”.

Luego, sorprendió cuando reconoció que la Justicia había impuesto una orden de restricción para que Leandro García Gómez no pudiera acercarse a ella. Consultada sobre esta medida, la cantante confirmó: “Sí, me restringieron eso”. Luego, sin dar más detalles, se subió a un auto que partió rápidamente del lugar.

De esta manera, la artista se dirigió al ensayo para el show que dará en el Gran Rex junto a los A*Teens y Germán Tripel .

El juez rechazó liberar a la expareja de la cantante de Bandana

El juez Diego Slupsky dispuso que Leandro García Gómez, expareja de la cantante del grupo Bandana Lourdes Fernández, continúe detenido. El magistrado resolvió rechazar el planteo de excarcelación realizado por el defensor oficial de García, de acuerdo a lo dictaminado el lunes por la fiscal Silvana Russi.

La fiscalía valoró el “alto grado de violencia” del acusado sobre Lourdes a lo largo de la relación y un informe de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, que advirtió un “alto riesgo” para la víctima y el poder de influencia que tiene el acusado sobre Lourdes.

García Gómez está imputado de privación ilegal de la libertad, y lesiones, todo en un contexto de violencia de género. Al prestar declaración indagatoria, García Gómez dijo que Lourdes estaba en su departamento de Palermo por su propia voluntad.

Al rechazar la excarcelación, la justicia consideró que existen los riesgos procesales de fuga por sus antecedentes condenatorios. El 20 de abril de 2022, García Gómez fue condenado a dos años y seis meses de prisión por amenazas coactivas, pero que se le unificó en 3 años por otros hechos.