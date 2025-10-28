28 de octubre de 2025 Inicio
Lomas de Zamora: se casó, le tiraron arroz y terminó en la guardia de un hospital

El insólito hecho ocurrió en Lomas de Zamora, cuando el flamante matrimonio festejaba en la puerta del civil. La pareja subió el video en una escena viral que recorrió las redes.

Del registro civil a la guardia de un hospital. Así vivió una pareja su flamante matrimonio en Lomas de Zamora en un casamiento inusual que enseguida se transformó en un fenómeno viral en las redes sociales: tras el festejo en la puerta del civil y la tradicional lluvia de arroz, terminó con el novio con atención medica.

La novia fue quien compartió el video en TikTok, con su usuario @cieloagostina1_, cuando la tradicional lluvia de arroz a la salida del registro civil tuvo un desenlace imprevisto que llevó al novio directo a la guardia de un hospital. “POV: Te casas y te entra un arroz en el oído”, escribió la mujer en el video.

Cosas que quedarán para el recuerdo jajaja”, agregó cuando ya estaba claro que el incidente no pasaba a mayores. “Y terminás en la guardia (todos se reían de él)”, sumó al posteo Agostina.

La escena empezó como una boda civil típica: la pareja salió del registro rodeada de familiares y amigos, que les arrojaban arroz para desearles buena suerte. Pero la celebración dio un giro inesperado cuando un grano de arroz entró directamente en el oído del novio, provocándole dolor y obligándolo a ir de urgencia al médico.

