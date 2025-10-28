28 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Antes de tocar tierra, el Huracán Melissa ya dejó cuatro muertos en Jamaica

Se encuentra a unos 215 kilómetros al sureste de Kingston, pero ya se sienten algunos efectos en la isla, donde ya hubo cortes de luz y se volaron techos.

Por
El Huracán Melissa está a punto de tocar tierra.

El Huracán Melissa está a punto de tocar tierra.

Redes sociales

El huracán Melissa todavía no tocó tierra en Jamaica, pero ya tuvo sus primeros efectos con la tormenta previa, la cual ya dejó cuatro muertos y 13 heridos. Además, los vientos alcanzan los 280 km/h y esto provocó cortes de luz en distintos sectores y algunas casas sufrieron la rotura de sus techos.

Miriani Pastoriza es una de las mujeres referentes de la astronomía.
Te puede interesar:

Una galaxia lleva su nombre: Miriani Pastoriza, la primera mujer astrónoma de la Argentina

El fenómeno se encuentra a 215 kilómetros al sureste de Kingston, la capital de Jamaica, y a 500 kilómetros al suroeste de Guantánamo. Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, los vientos llegaron a ser de 280 km/h a las 3 de la mañana horario argentino.

El NHC indicó que el ciclón tocará tierra con una fuerza que llevará a daños estructurales totales en zonas expuestas. Además, el huracán podría afectar a 1,5 millones de personas solo en Jamaica, según la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC).

Los vecinos de Jamaica fueron evacuados, pero como el huracán tardó varios días en llegar, se generó ansiedad entre la gente. Por ese motivo, el Ministerio de Salud y Bienestar de Jamaica emitió un comunicado.

huracan melissa

“Instamos al público a extremar las precauciones: actividades como trepar techos, asegurar sacos de arena o talar árboles pueden parecer manejables, pero incluso pequeños errores durante condiciones de huracán pueden provocar lesiones graves o la muerte”, indica el texto.

Y agrega: “Conducir por carreteras inundadas o zonas con escombros también es extremadamente peligroso. Los centros de salud permanecen cerrados, pero los hospitales están abiertos y atendiendo las lesiones relacionadas con la tormenta. Por favor, sean prudentes, manténganse seguros y protéjanse a sí mismos y a su familia durante esta tormenta”.

Los meteorólogos de la zona consideran que podría convertirse en el huracán más fuerte en Jamaica, con vientos fuertes y hasta 101 cm de lluvia. Melissa fue elevada a categoría cinco por el NHC con sede en Estados Unidos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Cómo son los atardeceres en Marte.

¿Sabías que en Marte los atardeceres no son anaranjados? Este es su impactante color

Reconstrucción de Helianthochelys redondita en el mar mioceno de Patagonia hace 19 millones de años.
play

Increíble hallazgo en Chubut: detectaron una especie de tortuga marina gigante que tiene 20 millones de años

Fallecieron 26 orcas en Tierra del Fuego.

Encontraron más de 20 orcas muertas en Tierra del Fuego: investigan las causas

Scott Bessent, una figura creciente en la política argentina.
play

La irónica respuesta de Scott Bessent a una senadora demócrata: "Son los peronistas norteamericanos"

Estados Unidos: por el cierre del Gobierno 42 millones de personas perderán los cupones de alimentos

Estados Unidos: por el cierre del Gobierno 42 millones de personas perderán los cupones de alimentos

Hay pronósticos de hasta 100 cm de lluvia en algunas zonas en los próximos cuatro días.

El huracán Melissa amenaza con "inundaciones catastróficas" en Jamaica, Cuba y Bahamas

Rating Cero

Yanina Latorre desmintió a Laura Ubfal y contó cuánto cobran los bailarines.

Fin de la polémica: Yanina Latorre expuso la exorbitante cifra que cobran los bailarines de Tini Stoessel

Hasta el momento, Jeremmy Renner no ha sido confirmado en Avengers Doomsday, que es el próximo proyecto de Marvel.

Qué dijo Jeremy Renner sobre la posible vuelta de Kang a las películas de Marvel

La segunda temporada de esta serie llegó a Netflix el 23 de octubre.
play

Tiene solo 2 temporadas, pocos capítulos y es una de las más vistas en Netflix

La transformación de McDonough demuestra que la edad no limita la dedicación ni la fuerza.

La impresionante transformación de uno de los actores de Capitán América: tiene los abdominales marcados a los 59 años

La cinta, dirigida por Bill Holderman, retoma la historia de este grupo de amigas que decide llevar su club de lectura más allá de las páginas y aventurarse por Italia.
play

Cuando ellas quieren más: de qué se trata una de las últimas películas de Diane Keaton que es tendencia en Netflix

Kathryn Bigelow se mete de lleno en la central neurálgica de esa política exterior en Una casa de dinamita. Esta producción de EE.UU. ya se encuentra disponible en Netflix.
play

Una casa de dinamita es la película de acción y apocalipsis que llegó a Netflix y es lo más visto: de qué se trata

últimas noticias

Hacía deportes extremos, pensó que era una contractura pero la visita al médico reveló lo inesperado.

Hacía deportes extremos, pensó que era una contractura pero la visita al médico reveló lo inesperado: qué pasó

Hace 10 minutos
El look con el que Neymar disfrutó del cumpleaños de su hija.

​La audaz elección de Neymar: el look que combina un short y camisa de textura brillante en tonos tierra

Hace 20 minutos
La víctima fue identificada como José Antonio Romano, de 52 años.

Macabro hallazgo en Tucumán: quién era el contador hallado dentro de un freezer

Hace 23 minutos
play

Caso Lourdes Fernández: el juez rechazó liberar a la expareja de la cantante de Bandana

Hace 25 minutos
El dólar oficial se desplomó en el comienzo de la semana.

Tras la euforia electoral inicial, el dólar rebota y supera los $1.500

Hace 25 minutos