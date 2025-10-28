Antes de tocar tierra, el Huracán Melissa ya dejó cuatro muertos en Jamaica

Se encuentra a unos 215 kilómetros al sureste de Kingston, pero ya se sienten algunos efectos en la isla, donde ya hubo cortes de luz y se volaron techos.

El huracán Melissa todavía no tocó tierra en Jamaica, pero ya tuvo sus primeros efectos con la tormenta previa, la cual ya dejó cuatro muertos y 13 heridos. Además, los vientos alcanzan los 280 km/h y esto provocó cortes de luz en distintos sectores y algunas casas sufrieron la rotura de sus techos.

El fenómeno se encuentra a 215 kilómetros al sureste de Kingston, la capital de Jamaica, y a 500 kilómetros al suroeste de Guantánamo. Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, los vientos llegaron a ser de 280 km/h a las 3 de la mañana horario argentino.

El NHC indicó que el ciclón tocará tierra con una fuerza que llevará a daños estructurales totales en zonas expuestas. Además, el huracán podría afectar a 1,5 millones de personas solo en Jamaica, según la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC).

Los vecinos de Jamaica fueron evacuados, pero como el huracán tardó varios días en llegar, se generó ansiedad entre la gente. Por ese motivo, el Ministerio de Salud y Bienestar de Jamaica emitió un comunicado.

“Instamos al público a extremar las precauciones: actividades como trepar techos, asegurar sacos de arena o talar árboles pueden parecer manejables, pero incluso pequeños errores durante condiciones de huracán pueden provocar lesiones graves o la muerte”, indica el texto.

Y agrega: “Conducir por carreteras inundadas o zonas con escombros también es extremadamente peligroso. Los centros de salud permanecen cerrados, pero los hospitales están abiertos y atendiendo las lesiones relacionadas con la tormenta. Por favor, sean prudentes, manténganse seguros y protéjanse a sí mismos y a su familia durante esta tormenta”.

Los meteorólogos de la zona consideran que podría convertirse en el huracán más fuerte en Jamaica, con vientos fuertes y hasta 101 cm de lluvia. Melissa fue elevada a categoría cinco por el NHC con sede en Estados Unidos.