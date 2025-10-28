28 de octubre de 2025 Inicio
Caso Lourdes Fernández: el juez rechazó liberar a la expareja de la cantante de Bandana

Leandro García Gómez continuará detenido por el alto grado de violencia desplegado sobre la artista. Para el juez es "inviable" la excarcelación.

Vanesa Petrillo
Por
Vanesa Petrillo

La expareja de la cantante.

El juez Diego Slupsky dispuso que Leandro García Gómez, expareja de la cantante del grupo Bandana Lourdes Fernández, continúe detenido. El magistrado resolvió rechazar el planteo de excarcelación realizado por el defensor oficial de García, de acuerdo a lo dictaminado el lunes por la fiscal Silvana Russi.

García Gómez había sido detenido el pasado jueves.
La fiscalía valoró el “alto grado de violencia” del acusado sobre Lourdes a lo largo de la relación y un informe de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, que advirtió un “alto riesgo” para la víctima y el poder de influencia que tiene el acusado sobre Lourdes.

García Gómez está imputado de privación ilegal de la libertad, y lesiones, todo en un contexto de violencia de género. Al prestar declaración indagatoria, García Gómez dijo que Lourdes estaba en su departamento de Palermo por su propia voluntad.

Al rechazar la excarcelación, la justicia consideró que existen los riesgos procesales de fuga por sus antecedentes condenatorios. El 20 de abril de 2022, García Gómez fue condenado a dos años y seis meses de prisión por amenazas coactivas, pero que se le unificó en 3 años por otros hechos.

También se valoró la gravedad del caso de violencia de género en el que la víctima, Lourdes se encontraría inmersa, según la opinión de los especialistas que hasta el momento la evaluaron.

En su dictamen, la fiscal había advertido el “alto grado de violencia” evidenciado por el acusado durante el vínculo que lo unió con Fernández y “que se sostuvo a lo largo del tiempo”.

Informe de la OVD de la Corte: “Entrampamiento vincular”

Los profesionales de la Oficina de Violencia Doméstica de la CSJN que entrevistaron a la damnificada destacaron en su informe interdisciplinario que se observaron “(…) indicativos de una percepción subjetiva de riesgo deficitaria, coligada a la naturalización de la violencia (…)” y concluyeron que la problemática en la que se encuentra inmersa se trata de un caso de “(…) entrampamiento vincular atravesado por una situación de violencia de género de larga data que actualmente sería invisibilizada por la entrevistada (…)”, valorando su situación como de riesgo alto".

Se mencionó en el informe, además del “entrampamiento vincular”, la “codependencia”, y las “vulnerabilidades” de la víctima. También la ausencia de contención especializada. Además, se hizo alusión a “la convergencia con conductas compulsivas potenciadas por una ingesta abusiva de sustancias psicoactivas del denunciado”, la “instauración de la mecánica violenta en parejas previas de ambos”. Todos “indicadores de riesgo”.

Violencia contra la mujer

“Nos encontramos frente a un caso de violencia contra la mujer, cuestión que se impone por parte del Estado Nacional la obligación de velar especialmente por la seguridad de la víctima, y en este sentido se deben adoptar todas las medidas que resulten necesarias para garantizar sus derechos”, enfatizó la fiscal Russi en su dictamen.

La resolución judicial contra García Gómez

DENEG GARCIA GOMEZ
