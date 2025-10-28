Marley se sometió a una delicada cirugía y preocupó: "Ojo derecho..." El conductor de Telefe utilizó sus redes sociales para mostrar la complicada operación a la que se expuso.







Marley se sometió a una delicada cirugía. Redes sociales

El conductor Alejandro Wiebe, conocido popularmente como Marley, se sometió a una delicada cirugía y preocupó en redes sociales, ya que el presentador de Telefe se mostró con la cara vendada y esto tomó por sorpresa a más de uno de sus seguidores.

A través de su cuenta de Instagram, el conductor compartió un video y escribió: "Operación del ojo derecho con Kaufer Clínica de Ojos y ahora veo hasta la más mínima pelusa. ¡Tengo HD incorporado! ¡Gracias al doctor Robert Kaufer!". Con estas palabras, evidenció que se trató de un canje y aprovechó para revelar la delicada cirugía a la que se sometió.

Por el lado del video, Marley expresó: "No es una operación de urgencia, algunos portales pusieron eso y mi vieja me llamó. Era programado. Adiós anteojos para siempre. Es la segunda vez, estoy mucho más tranquilo, ya sabía lo que venía. Los dos ojos listos. Ahora veo todos los detalles". De esta manera, a sus 55 años, el presentador de Por el mundo consiguió cambiar su vida para siempre.

Embed - Marley en Instagram: "Operación del ojo derecho con @clinicakaufer y ahora veo hasta la más mínima pelusa. Tengo HD incorporado! Gracias al Doctor Robert Kaufer!" View this post on Instagram A post shared by Marley (@marley_ok)

Vale recordar que Marley participará de MasterChef Celebrity dentro de pocos días, ya que reemplazará a Maximiliano López durante al menos una semana, ya que el exfutbolista viajará a Europa para estar junto a su esposa. Esto se debe a que la expareja de Wanda Nara está a punto de tener un nuevo hijo y el trabajo en Telefe justo le coincidió con eso.