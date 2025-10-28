Melissa aterroriza al Caribe: cuál es la razón por la que los huracanes llevan nombre de mujer

Antiguamente, los ciclones llevaban el nombre del santo en el día que sucedía. Sin embargo, la práctica empezó a cambiar a mediados del siglo pasado por una tradición ligada a los militares de Estados Unidos.

Katrina, Patricia, Audrey, Dolly y, ahora, Melissa son algunos de los nombres de los huracanes más populares del último tiempo. Pero ante cada una de las presencias de estos fenómenos metereológicos que suelen causar estragos, surge la misma pregunta: ¿por qué los huracanes llevan nombre de mujer?

Antiguamente, los huracanes se identificaban con el nombre del santo del día en el que aparecían. Así se lo llamó, por ejemplo, al huracán Santa Ana, en 1825, o al San Felipe, en 1928 , ambos sucedidos en el Caribe. Sin embargo, a fines del siglo XIX, el metereólogo australiano Clement Wragge decidió cambiar el método para llamar a los ciclones.

Wragge empezó a llamar a los huracanes con nombres propios y en orden alfabético. Primero, utilizó nombres al azar, luego de políticos con los que no simpatizaba y, por último, nombres de mujer.

Pero no seria hasta el año 1953 que la costumbre se consolidaría, cuando el Servicio Metereológico de Estados Unidos adoptó oficialmente la práctica de llamar a los huracanes con nombres femeninos. Esto se debió a una tradición de la Marina norteamericana y la metereología militar en la que se utilizaban los nombres de sus novias y esposas para facilitar la comunicación entre los integrantes de las fuerzas armadas para referirse tanto a los barcos, como a las tormentas.

Durante más de dos décadas, los huracanes fueron exclusivamente identificados con nombres de mujer y así fueron recordados algunos de los que causaron más estragos tras su paso. Audrey, Donna, Flora e Inés fueron tan solo algunos de ellos, sucedidos entre los años 1957 y 1966.

Sin embargo, a fines de la década de los '70 empezó a cambiar esta tradición, a partir del surgimiento de nuevos movimientos sociales que luchaban para erradicar las desigualdades de género. Una de las activistas más reconocidas fue Rocxy Bolton, fundadora de la Organización Mundial de Mujeres (NOW, por sus siglas en inglés) y una de las primeras en exigirle a las autoridades un cambio en la forma de llamar a los huracanes.

“Las mujeres se resienten profundamente al estar asociadas arbitrariamente al desastre”, aseguró Bolton.

Finalmente, a partir de 1978, los los meteorólogos comenzaron a alternar nombres masculinos y femeninos para los huracanes en el Pacífico Norte, y un año después, el cambio se implementó también en el Atlántico.

De esta manera, el huracán Bob, sucedido en 1979 en el sudeste norteamericano, Cuba y las islas Bahamas, fue el primero en romper la tradición en que los ciclones lleven nombre de mujer.

Actualmente, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) mantiene seis listas de nombres que se rotan cada seis años. Desde ese entonces, se asignan por orden alfabético y alteran el género y el origen lingüístico.

Por último, si un huracán provoca daños severos o un gran número de muertes, como ocurrió con el Huracán María en el año 2017, en Puerto Rico, su nombre se retira de la lista para siempre, como una muestra de respeto a los familiares de las víctimas.