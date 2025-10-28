28 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Melissa aterroriza al Caribe: cuál es la razón por la que los huracanes llevan nombre de mujer

Antiguamente, los ciclones llevaban el nombre del santo en el día que sucedía. Sin embargo, la práctica empezó a cambiar a mediados del siglo pasado por una tradición ligada a los militares de Estados Unidos.

Por
La Organización Meteorológica Mundial (OMM) mantiene seis listas de nombres que se rotan cada seis años. Desde ese entonces

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) mantiene seis listas de nombres que se rotan cada seis años. Desde ese entonces, se asignan por orden alfabético y alteran el género y el origen lingüístico. 

Katrina, Patricia, Audrey, Dolly y, ahora, Melissa son algunos de los nombres de los huracanes más populares del último tiempo. Pero ante cada una de las presencias de estos fenómenos metereológicos que suelen causar estragos, surge la misma pregunta: ¿por qué los huracanes llevan nombre de mujer?

La secuencia de un casamiento accidentado en Lomas de Zamora.
Te puede interesar:

Lomas de Zamora: se casó, le tiraron arroz y terminó en la guardia de un hospital

Antiguamente, los huracanes se identificaban con el nombre del santo del día en el que aparecían. Así se lo llamó, por ejemplo, al huracán Santa Ana, en 1825, o al San Felipe, en 1928, ambos sucedidos en el Caribe. Sin embargo, a fines del siglo XIX, el metereólogo australiano Clement Wragge decidió cambiar el método para llamar a los ciclones.

Wragge empezó a llamar a los huracanes con nombres propios y en orden alfabético. Primero, utilizó nombres al azar, luego de políticos con los que no simpatizaba y, por último, nombres de mujer.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JamaicaObserver/status/1983247743343620425&partner=&hide_thread=false

Pero no seria hasta el año 1953 que la costumbre se consolidaría, cuando el Servicio Metereológico de Estados Unidos adoptó oficialmente la práctica de llamar a los huracanes con nombres femeninos. Esto se debió a una tradición de la Marina norteamericana y la metereología militar en la que se utilizaban los nombres de sus novias y esposas para facilitar la comunicación entre los integrantes de las fuerzas armadas para referirse tanto a los barcos, como a las tormentas.

Durante más de dos décadas, los huracanes fueron exclusivamente identificados con nombres de mujer y así fueron recordados algunos de los que causaron más estragos tras su paso. Audrey, Donna, Flora e Inés fueron tan solo algunos de ellos, sucedidos entre los años 1957 y 1966.

Embed - C5N on Instagram: " EL HURACÁN MELISSA TOCA TIERRA EN JAMAICA El huracán Melissa que alcanzó la categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, tocó tierra en Jamaica y ya provoca destrozos en la localidad. El fenómeno avanza lentamente hacia Kingston, la capital de Jamaica, con vientos de 295 km/h que ya dejaron un saldo de cuatro muertos y 14 heridos."
View this post on Instagram

A post shared by C5N (@c5n)

Sin embargo, a fines de la década de los '70 empezó a cambiar esta tradición, a partir del surgimiento de nuevos movimientos sociales que luchaban para erradicar las desigualdades de género. Una de las activistas más reconocidas fue Rocxy Bolton, fundadora de la Organización Mundial de Mujeres (NOW, por sus siglas en inglés) y una de las primeras en exigirle a las autoridades un cambio en la forma de llamar a los huracanes.

“Las mujeres se resienten profundamente al estar asociadas arbitrariamente al desastre”, aseguró Bolton.

Finalmente, a partir de 1978, los los meteorólogos comenzaron a alternar nombres masculinos y femeninos para los huracanes en el Pacífico Norte, y un año después, el cambio se implementó también en el Atlántico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/US_Stormwatch/status/1982919662418694336&partner=&hide_thread=false

De esta manera, el huracán Bob, sucedido en 1979 en el sudeste norteamericano, Cuba y las islas Bahamas, fue el primero en romper la tradición en que los ciclones lleven nombre de mujer.

Actualmente, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) mantiene seis listas de nombres que se rotan cada seis años. Desde ese entonces, se asignan por orden alfabético y alteran el género y el origen lingüístico.

Por último, si un huracán provoca daños severos o un gran número de muertes, como ocurrió con el Huracán María en el año 2017, en Puerto Rico, su nombre se retira de la lista para siempre, como una muestra de respeto a los familiares de las víctimas.

Noticias relacionadas

La cantante habló por primera vez con la prensa tras el grave episodio que vivió con su expareja.

Lourdes Fernández rompió el silencio tras la detención de su exnovio: "Estoy muy triste, él no me hizo nada"

Esta primera instancia buscó la selección del jurado popular de 12 personas imparciales.

Caso Cecilia Strzyzowski: la selección del jurado popular se postergó hasta el miércoles

El joven tenía 18 años y estaba desaparecido hacía cuatro días.

Quién era Nicolás Duarte, el chico de 18 años que estaba desaparecido en Ezeiza

Hallaron el cuerpo de Nicolás Duarte en el arroyo Aguirre: las hipótesis detrás de la muerte

Hallaron el cuerpo de Nicolás Duarte en el arroyo Aguirre: las hipótesis detrás de la muerte

play

Encontraron el cuerpo sin vida del joven desaparecido en Ezeiza

La víctima fue asistida en el Hospital Carrillo.

Mendoza: un joven fue baleado por tercera vez en seis años

Rating Cero

La última película de Marvel Studios llega a Disney+.

La última película de Marvel llega a Disney+: cuándo se estrena en el streaming

Benjamín Vicuña debutará como conductor de televisión.
play

Benjamín Vicuña debuta como conductor en la televisión argentina: cuál será su programa

Marie Moreau se convirtió en un elemento clave para el final de The Boys﻿.

Terminó la serie Gen V: ¿Amazon Prime Video quiere la tercera temporada?

La intérprete catalana en la portada de su álbum LUX.
play

Video: Rosalía rompe récords con su nueva canción Berghain, un homenaje a la mítica discoteca de Berlín

Marley se sometió a una delicada cirugía.

Marley se sometió a una delicada cirugía y preocupó: "Ojo derecho..."

Wanda Nara deberá pagar una cifra multimillonaria.
play

Wanda Nara debe pagar una multa multimillonaria: qué pasó

últimas noticias

play
Edgardo Bauza tiene 67 años.

Un emotivo documental refleja la lucha de Edgardo Bauza contra una enfermedad neurodegenerativa

Hace 17 minutos
La secuencia de un casamiento accidentado en Lomas de Zamora.

Lomas de Zamora: se casó, le tiraron arroz y terminó en la guardia de un hospital

Hace 37 minutos
El infame trío asistió al 18° cumpleaños de Beatriz, la hija del príncipe Andrés: Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell.

El príncipe Andrés recibió a Harvey Weinstein y a Jeffrey Epstein en su mansión dos meses después del pedido de captura contra el empresario por tráfico sexual de menores

Hace 38 minutos
Chiqui Tapia encabezó el encuentro de la AFA.

Chiqui Tapia propuso un Mundial 2030 con 64 selecciones y anunció que el partido inaugural será en Argentina

Hace 1 hora
La Organización Meteorológica Mundial (OMM) mantiene seis listas de nombres que se rotan cada seis años. Desde ese entonces, se asignan por orden alfabético y alteran el género y el origen lingüístico. 

Melissa aterroriza al Caribe: cuál es la razón por la que los huracanes llevan nombre de mujer

Hace 1 hora