Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 28 de octubre

La moneda estadounidense opera a $1.455 para la compra y $1.505 para la venta en el Banco Nación, tras una reacción favorable de los mercados a la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones.

El dólar oficial se desplomó en el comienzo de la semana.

El dólar cotiza este martes a $1.455 para la compra y $1.505 para la venta en el Banco Nación, luego de caer tras el contundente triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales. Por su parte, el oficial, que promedia la cotización en los distintos bancos, opera a $1.384,20 para la compra y $1.451,78 para la venta. El blue, en tanto, también baja y se comercializa en torno a los $1.465 por encima del MEP y CCL, que se ubican cerca de los $1.450.

Cae fuerte el dólar oficial tras el triunfo del Gobierno en las legislativas.
El dólar cayó fuerte tras la contundente victoria del Gobierno en las legislativas

Según cálculos de la consultora 1816, durante octubre, el Tesoro de Estados Unidos intervino en el mercado comprando pesos por un equivalente de u$s 2.100 millones. Una cifra que no evitó que el BCRA tenga que salir a vender reservas: el martes pasado, luego de que el dólar mayorista tocará el techo de la banda ($ 1.490,5), el Banco Central tuvo que desprenderse de USD 45,5 millones.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $390,29 tras haber cerrado 2024 en $1.060,28.

El dólar oficial, a la baja luego de la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del pasado domingo.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.356,63 para la compra y $1.424,95 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.455 para la compra y $1.505 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.445 para la compra y $1.465 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.470.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.956,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.488,16 mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.475,96.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.462.

