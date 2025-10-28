Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 28 de octubre

La moneda estadounidense opera a $1.455 para la compra y $1.505 para la venta en el Banco Nación, tras una reacción favorable de los mercados a la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones.

El dólar oficial se desplomó en el comienzo de la semana.

El dólar cotiza este martes a $1.455 para la compra y $1.505 para la venta en el Banco Nación, luego de caer tras el contundente triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales . Por su parte, el oficial, que promedia la cotización en los distintos bancos, opera a $1.384,20 para la compra y $1.451,78 para la venta . El blue, en tanto, también baja y se comercializa en torno a los $1.465 por encima del MEP y CCL, que se ubican cerca de los $1.450.

El dólar cayó fuerte tras la contundente victoria del Gobierno en las legislativas

Tras conocerse los resultados de los comicios, el ministro de Economía, Luis Caputo , ratificó que continuará el esquema de banda cambiaria del dólar . "Arriba de $1.500 no va a ir porque está en el techo de la banda" , aseguró a la salida del búnker de La Libertad Avanza.

Según cálculos de la consultora 1816, durante octubre, el Tesoro de Estados Unidos intervino en el mercado comprando pesos por un equivalente de u$s 2.100 millones . Una cifra que no evitó que el BCRA tenga que salir a vender reservas: el martes pasado, luego de que el dólar mayorista tocará el techo de la banda ( $ 1.490,5 ), el Banco Central tuvo que desprenderse de USD 45,5 millones .

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $390,29 tras haber cerrado 2024 en $1.060,28.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.356,63 para la compra y $1.424,95 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.455 para la compra y $1.505 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.445 para la compra y $1.465 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.470.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.956,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.488,16 mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.475,96.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.462.