28 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

El oficialismo advirtió a la oposición que vetará cualquier Presupuesto que no garantice el equilibrio fiscal

"Esperemos que reine la racionalidad", señaló el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sobre la ley de leyes que se tratará antes del recambio legislativo del 10 de diciembre. “Si no, esto no va a funcionar, vamos a ir directamente al veto", explicó.

Por
Martín Menem también habló de consensos para tratar la reforma laboral y tributaria.

Martín Menem también habló de "consensos" para tratar la reforma laboral y tributaria.

Mariano Fuchila -

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, advirtió este martes que el oficialismo vetará el Presupuesto 2026, si no garantiza el equilibrio fiscal. “Espero que reine la nacionalidad”, señaló sobre la ley de leyes que será trata antes del recambio legislativo del 10 de diciembre.

El Congreso renovó bancas.
Te puede interesar:

Elecciones 2025: cuándo asumirán los nuevos diputados y senadores

“Ojalá reine toda esta gran pelea del Presidente, de un Presupuesto con superávit fiscal que alcance para pagar los gastos corrientes, pero también los intereses de la deuda contraída, y que la Argentina siga en equilibrio”, expresó Menem en una entrevista con Radio Mitre.

Para luego advertir: “Si no, esto no va a funcionar, vamos a ir directamente al veto. Así que esperemos que reine la racionalidad y sigamos en este esquema, que si hacemos las cosas bien vamos a tener un gran 2026″.

Comisión Presupuesto y Hacienda
El Presupuesto 2026 deberá ser tratado antes del 10 de diciembre.

El Presupuesto 2026 deberá ser tratado antes del 10 de diciembre.

El Presupuesto 2026 ya fue enviado a comisión y deberá tener dictamen de manera obligatoria, previo a su tratamiento en el recinto.

“El pleno emplazó a Comisión a dictaminar, no tuvimos ni tiempo de debatir. Hay tipos que entraron a la Cámara en diciembre de 2021, en una Argentina absolutamente distinta, que van a ser decisores de acá al 10 de diciembre del Presupuesto 2026; y lo que eligió la gente no tiene nada que ver. Esas son las disparidades del sistema que tenemos que corregir”, lamentó Menem.

En este marco, planteó: “Creo que - los legisladores de la oposición- tomaron esa decisión para generar cierto clima político emplazando a comisión el Presupuesto. Emplazar te obliga a dictaminar. No van a estar todos los temas discutidos y vamos a tener un dictamen, vaya a saber cómo".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Congreso renovó bancas.

Elecciones 2025: cómo quedará conformado el Congreso tras las legislativas

Ambas cámaras del Congreso renueva su composición con las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre.

Elecciones 2025: cuántos diputados y senadores renuevan su banca, provincia por provincia

Las elecciones legislativas se realizarán este domingo en todo el país.

¿Cuánto importa el resultado de las elecciones?

Alejandro Cacace en la reunión en Diputados.

El Gobierno anunció que prepara una Ley Bases II para profundizar sus reformas

La iniciativa fue acordada por unanimidad en las Comisiones de Familia y de Salud.

Diputados avanza con un plan nacional para prevenir el suicidio en adolescentes y niños

El flamante titular de Presupuesto y Hacienda, Alberto Benegas Lynch.

"El cuadrado de zinc": el Gobierno arma una mesa paralela para discutir el Presupuesto 2026

Rating Cero

Yanina Latorre desmintió a Laura Ubfal y contó cuánto cobran los bailarines.

Fin de la polémica: Yanina Latorre expuso la exorbitante cifra que cobran los bailarines de Tini Stoessel

Hasta el momento, Jeremmy Renner no ha sido confirmado en Avengers Doomsday, que es el próximo proyecto de Marvel.

Qué dijo Jeremy Renner sobre la posible vuelta de Kang a las películas de Marvel

La segunda temporada de esta serie llegó a Netflix el 23 de octubre.
play

Tiene solo 2 temporadas, pocos capítulos y es una de las más vistas en Netflix

La transformación de McDonough demuestra que la edad no limita la dedicación ni la fuerza.

La impresionante transformación de uno de los actores de Capitán América: tiene los abdominales marcados a los 59 años

La cinta, dirigida por Bill Holderman, retoma la historia de este grupo de amigas que decide llevar su club de lectura más allá de las páginas y aventurarse por Italia.
play

Cuando ellas quieren más: de qué se trata una de las últimas películas de Diane Keaton que es tendencia en Netflix

Kathryn Bigelow se mete de lleno en la central neurálgica de esa política exterior en Una casa de dinamita. Esta producción de EE.UU. ya se encuentra disponible en Netflix.
play

Una casa de dinamita es la película de acción y apocalipsis que llegó a Netflix y es lo más visto: de qué se trata

últimas noticias

Motorsports aseguró que el anuncio de la continuidad de Colapinto será días previos al GP de Brasil

¿Hay Colapinto para rato? Un medio europeo le puso fecha al anuncio sobre la renovación en Alpine

Hace 9 minutos
Hacía deportes extremos, pensó que era una contractura pero la visita al médico reveló lo inesperado.

Hacía deportes extremos, pensó que era una contractura pero la visita al médico reveló lo inesperado: qué pasó

Hace 19 minutos
El look con el que Neymar disfrutó del cumpleaños de su hija.

​La audaz elección de Neymar: el look que combina un short y camisa de textura brillante en tonos tierra

Hace 29 minutos
La víctima fue identificada como José Antonio Romano, de 52 años.

Macabro hallazgo en Tucumán: quién era el contador hallado dentro de un freezer

Hace 32 minutos
play

Caso Lourdes Fernández: el juez rechazó liberar a la expareja de la cantante de Bandana

Hace 34 minutos