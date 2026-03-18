18 de marzo de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 18 de marzo

La divisa estadounidense opera a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación, en una semana marcada por la estabilidad.

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El dólar oficial atraviesa la semana con estabilidad.

El dólar oficial atraviesa la semana con estabilidad.

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El dólar oficial cotiza este miércoles a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación, luego de una rueda de martes sin cambios, en el contexto de una jornada favorable para los principales mercados mundiales, mientras persiste la incertidumbre por la cuestión energética derivada del conflicto en Medio Oriente.

La estabilidad del dólar oficial fue determinante.
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El segmento mayorista, en tanto, mantiene la estabilidad y se mueve lejos del techo de la banda cambiaria, que se ubica este miércoles en $1.635,50, lo que deja la brecha en 17%, máximo desde el 3 de julio del año pasado.

Desde el inicio del nuevo esquema cambiario, el Banco Central (BCRA) adquirió divisas todos los días excepto el 2 de enero, con compras diarias promedio de 67 millones de dólares.

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial, sin sobresaltos durante marzo.

El dólar oficial, sin sobresaltos durante marzo.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.415 para la compra y $1.435 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.396.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.839,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.479,12 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.417,30.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.409,50.

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