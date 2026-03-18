Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 18 de marzo

El dólar oficial atraviesa la semana con estabilidad.
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El dólar oficial cotiza este miércoles a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación, luego de una rueda de martes sin cambios, en el contexto de una jornada favorable para los principales mercados mundiales, mientras persiste la incertidumbre por la cuestión energética derivada del conflicto en Medio Oriente.
El segmento mayorista, en tanto, mantiene la estabilidad y se mueve lejos del techo de la banda cambiaria, que se ubica este miércoles en $1.635,50, lo que deja la brecha en 17%, máximo desde el 3 de julio del año pasado.
Desde el inicio del nuevo esquema cambiario, el Banco Central (BCRA) adquirió divisas todos los días excepto el 2 de enero, con compras diarias promedio de 67 millones de dólares.