16 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 16 de marzo

La divisa estadounidense cerró a $1.396 en el mercado oficial, en una jornada de cotizaciones dispares para los tipos de cambio alternativos tras el impacto del índice de precios de febrero. Los dólares paralelos tuvieron un comportamiento mixto.

Por
El dólar oficial se mueve al ritmo de lo que ocurre a nivel global en plena guerra en Medio Oriente.

El dólar oficial se mueve al ritmo de lo que ocurre a nivel global en plena guerra en Medio Oriente.

Pexels

El tipo de cambio mayorista retrocedió $4 este lunes y alcanzó los $1.396. Con esta cotización, el dólar se ubica un 16,9% por debajo del techo de la banda de intervención cambiaria, fijado actualmente en $1.632,48.

Sube el riesgo país y caen los bonos argentinos en medio del conflicto en Medio Oriente
Te puede interesar:

Sube el riesgo país y caen los bonos argentinos en medio del conflicto en Medio Oriente

A nivel minorista, la divisa estadounidense cerró a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación. El dólar turista o tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, alcanzó los $1.839,50.

Los dólares paralelos mostraron un comportamiento mixto al cierre de las operaciones. El MEP registró un leve retroceso hasta los $1.419,92, en contraste con el Contado Con Liquidación y el dólar blue, que experimentaron alzas y se ubicaron en $1.470,36 y $1.425 respectivamente.

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial acumuló una baja de $15 durante la semana pasada.

El dólar oficial acumuló una baja de $15 durante la semana pasada.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cerró a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.405 para la compra y $1.425 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), cerró a $1.396 para la venta.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.839,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cerró a $1.461,71 mientras que el dólar MEP o Bolsa a $1.424,92.

Dólar futuro

El dólar futuro cerró a $1.409,50.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El dólar oficial, con altibajos en una semana complicada.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 15 de marzo

El dólar cotiza arriba de los $1.400.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 14 de marzo

En Wall Street, los activos argentinos sufrieron grandes retrocesos.

Castigo a los activos argentinos en Wall Street: caen ADRs hasta 7% y el riesgo país volvió a subir

¿A cuánto cotiza el dólar hoy?

El dólar cortó la racha bajista y cerró en $1.400

El dólar oficial se mueve a la baja en plena escalada de las hostilidades en Medio Oriente.

El dólar se mantuvo estable tras el mal dato de inflación

El economista de 69 años disertó en Expoagro 2026, en San Nicolás.

"No hay plata ni crédito": el crudo análisis de Melconian sobre el rumbo económico del país

Rating Cero

Gritos, reproches y ninguneos entre las participantes más fuertes de la casa. 
play

"Patotera": Andrea del Boca y Yanina Zilli se dijeron de todo y revivieron viejos rencores

Varias filtraciones indican que la película podría abrir con una pelea trágica entre el Spider-Man de Maguire y el Wolverine de Jackman. 

Marvel tendría planes de juntar a Wolverine con Spider Man pero... ¿qué actores estarían?

Gracias a su mezcla de acción, drama judicial y suspenso psicológico, Doble riesgo volvió a posicionarse entre lo más visto en Netflix, demostrando que algunos clásicos del cine continúan conquistando a nuevas generaciones de espectadores.
play

Acción y suspenso de los 90: esta famosa película llegó a Netflix y está en el top 3 más visto del momento

Se separó Zulma Lobato.

Zulma Lobato confirmó que se separó a pocos días de anunciar su casamiento

¿Qué pasó en la gala de los Premios Óscar?

Polémica en los Premios Óscar 2026: le cortaron el micrófono a un cantante en el medio de su discurso

Fito Páez y Sofía Gala fueron vistos juntos en Rosario: el cariñoso video

Fito Páez y Sofía Gala fueron vistos juntos en Rosario: el cariñoso video

últimas noticias

Cristian Pereyra, docente asesinado en Virrey del Pino mientras trabajaba de conductor para una app.

Cuál es la principal hipótesis de la Fiscalía sobre la muerte del docente en Virrey del Pino

Hace 27 minutos
La falta de la VTV tiene una importante multa.

Cómo es la multa de $500.000 que está relacionada a la VTV: ¿por qué alcanza ese valor?

Hace 39 minutos
play
Gritos, reproches y ninguneos entre las participantes más fuertes de la casa. 

"Patotera": Andrea del Boca y Yanina Zilli se dijeron de todo y revivieron viejos rencores

Hace 40 minutos
play

Caso $LIBRA: hay chats entre Yanina Latorre y el empresario Mauricio Novelli

Hace 53 minutos
El rompecabezas $Libra

El rompecabezas $Libra

Hace 58 minutos