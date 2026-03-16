Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 16 de marzo

El tipo de cambio mayorista retrocedió $4 este lunes y alcanzó los $1.396. Con esta cotización, el dólar se ubica un 16,9% por debajo del techo de la banda de intervención cambiaria, fijado actualmente en $1.632,48.
La divisa estadounidense cerró a $1.396 en el mercado oficial, en una jornada de cotizaciones dispares para los tipos de cambio alternativos tras el impacto del índice de precios de febrero. Los dólares paralelos tuvieron un comportamiento mixto.
El tipo de cambio mayorista retrocedió $4 este lunes y alcanzó los $1.396. Con esta cotización, el dólar se ubica un 16,9% por debajo del techo de la banda de intervención cambiaria, fijado actualmente en $1.632,48.
A nivel minorista, la divisa estadounidense cerró a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación. El dólar turista o tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, alcanzó los $1.839,50.
Los dólares paralelos mostraron un comportamiento mixto al cierre de las operaciones. El MEP registró un leve retroceso hasta los $1.419,92, en contraste con el Contado Con Liquidación y el dólar blue, que experimentaron alzas y se ubicaron en $1.470,36 y $1.425 respectivamente.
La divisa estadounidense cerró a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación.
El dólar blue cotiza a $1.405 para la compra y $1.425 para la venta.
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), cerró a $1.396 para la venta.
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.839,50.
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cerró a $1.461,71 mientras que el dólar MEP o Bolsa a $1.424,92.
El dólar futuro cerró a $1.409,50.