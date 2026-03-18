Las crudas imágenes del temporal en Moreno: árboles caídos y derrumbe en un mayorista Las ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora azotaron la localidad del oeste del Conurbano y provocaron daños materiales, ninguno severo. No hubo heridos de gravedad. Por + Seguir en







Ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora azotaron Moreno. C5N

El temporal que azotó al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante la tarde del martes se ensañó especialmente con dos zonas: Villa Lugano, en el sudoeste porteño, y Moreno, en el oeste del Conurbano. En esta última localidad, las ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora tiraron árboles, postes de luz y derribaron la pared de un supermercado mayorista.

Según reportó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), hubo ráfagas de viento de hasta 80 kilómetros por hora. El cielo se oscureció pasado el mediodía y se desataron fuertes precipitaciones en pocos minutos, que anegaron distintas zonas y complicaron la circulación.

Desde Moreno, el cronista de C5N, Sergio Cirigliano, relató los destrozos causados por el temporal, con árboles y postes eléctricos caídos. Allí, los vecinos aseguran que fueron golpeados por la cola de un tornado.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de C5N (@c5n) El daño con mayor visibilidad fue el derrumbe de unos 30 metros de pared de un supermercado mayorista, ubicado sobre la calle Almirante Brown, casi colectora de Acceso Oeste. Afortunadamente, la caída de escombros fue hacia afuera, lo que evitó mayores daños materiales y heridas de trabajadores y clientes que se encontraban en el local. Además, un local de venta de productos eléctricos lindero sufrió roturas en la marquesina.

Las redes sociales se llenaron de imágenes de usuarios que mostraban techos de zinc arrancados y objetos de gran tamaño desplazados varios metros, además del movimiento de los árboles por los fuertes vientos.