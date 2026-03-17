17 de marzo de 2026 Inicio
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La inflación mayorista se enfrió al 1% en febrero

La desaceleración industrial y la caída de importados moderaron los precios mayoristas. El control del tipo de cambio oficial resultó clave en esta evolución, diferenciándose de lo observado en la inflación minorista medida por el IPC.

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La estabilidad del dólar oficial fue determinante.

La estabilidad del dólar oficial fue determinante.

La inflación mayorista mostró una leve moderación en febrero, impulsada por la baja en los precios de bienes importados y por un menor ritmo de incrementos en la producción industrial local. La estabilidad del dólar oficial resultó decisiva para explicar este comportamiento.

El uso de la capacidad instalada en enero fue el peor arranque de año en más de dos décadas.
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Según el INDEC, los precios mayoristas crecieron solo 1% en febrero, el menor avance en casi un año y más bajo que el de enero por 0,7 puntos. En febrero, los precios mayoristas subieron menos que los minoristas: mientras el índice al consumidor avanzó 2,9%, el de mayoristas creció menos.

Entre los productos nacionales, los que más impulsaron la suba fueron el petróleo y el gas, los alimentos y bebidas, los productos agropecuarios, los derivados del petróleo y la energía eléctrica. Estos rubros tuvieron un peso decisivo en la variación del índice, ya que concentran gran parte de la producción local y suelen marcar el ritmo de los precios mayoristas.

  • El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), refleja los valores de venta de productores e importadores en el mercado interno con impuestos incluidos y registró un aumento del 1% en el mes y un 25,6% en comparación con el mismo período del año anterior.

  • El Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), que elimina el efecto de los impuestos, mostró una suba del 0,7% en febrero y un incremento interanual del 25,1%.

  • El Índice de Precios Básicos del Productor (IPP), mide la variación de los precios de la producción local sin impuestos, avanzó 0,7% en el mes y acumuló un alza del 26% en términos interanuales.
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