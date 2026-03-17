La inflación mayorista se enfrió al 1% en febrero La desaceleración industrial y la caída de importados moderaron los precios mayoristas. El control del tipo de cambio oficial resultó clave en esta evolución, diferenciándose de lo observado en la inflación minorista medida por el IPC. Por + Seguir en







La estabilidad del dólar oficial fue determinante.

La inflación mayorista mostró una leve moderación en febrero, impulsada por la baja en los precios de bienes importados y por un menor ritmo de incrementos en la producción industrial local. La estabilidad del dólar oficial resultó decisiva para explicar este comportamiento.

Según el INDEC, los precios mayoristas crecieron solo 1% en febrero, el menor avance en casi un año y más bajo que el de enero por 0,7 puntos. En febrero, los precios mayoristas subieron menos que los minoristas: mientras el índice al consumidor avanzó 2,9%, el de mayoristas creció menos.

Entre los productos nacionales, los que más impulsaron la suba fueron el petróleo y el gas, los alimentos y bebidas, los productos agropecuarios, los derivados del petróleo y la energía eléctrica. Estos rubros tuvieron un peso decisivo en la variación del índice, ya que concentran gran parte de la producción local y suelen marcar el ritmo de los precios mayoristas.

Embed #DatoINDEC



Los precios mayoristas aumentaron 1% en febrero de 2026 respecto del mes previo y 25,6% interanual https://t.co/WEKGeiTFSg pic.twitter.com/mbaICFl1jS — INDEC Argentina (@INDECArgentina) March 17, 2026 El INDEC difunde tres indicadores sobre la evolución de los precios mayoristas. En febrero, los resultados fueron los siguientes: