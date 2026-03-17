La inflación mayorista se enfrió al 1% en febrero

La inflación mayorista mostró una leve moderación en febrero, impulsada por la baja en los precios de bienes importados y por un menor ritmo de incrementos en la producción industrial local. La estabilidad del dólar oficial resultó decisiva para explicar este comportamiento.
Según el INDEC, los precios mayoristas crecieron solo 1% en febrero, el menor avance en casi un año y más bajo que el de enero por 0,7 puntos. En febrero, los precios mayoristas subieron menos que los minoristas: mientras el índice al consumidor avanzó 2,9%, el de mayoristas creció menos.
Entre los productos nacionales, los que más impulsaron la suba fueron el petróleo y el gas, los alimentos y bebidas, los productos agropecuarios, los derivados del petróleo y la energía eléctrica. Estos rubros tuvieron un peso decisivo en la variación del índice, ya que concentran gran parte de la producción local y suelen marcar el ritmo de los precios mayoristas.
El INDEC difunde tres indicadores sobre la evolución de los precios mayoristas. En febrero, los resultados fueron los siguientes: