18 de marzo de 2026 Inicio
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Sorteo de la Libertadores 2026: quiénes son los posibles rivales de Boca

El sorteo que definirá los grupos se llevará a cabo el próximo jueves 19 en la sede de Luque, Paraguay. Con qué equipos podría enfrentarse el Xeneize.

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La Copa Libertadores arranca la semana del 7 de abril.

La Copa Libertadores arranca la semana del 7 de abril.

  • Boca vuelve a la Copa Libertadores tras dos años de ausencia, luego de no clasificar en 2024 y quedar eliminado en la fase previa en 2025.
  • El equipo de Claudio Úbeda integrará el Bombo 1, lo que le permite evitar a rivales de peso como Flamengo y Palmeiras en la zona de grupos.
  • Los principales riesgos para el Xeneize son los equipos brasileños Corinthians y Cruzeiro, además de la complejidad de enfrentar a Bolívar en la altura.
  • Por reglamento, Boca no podrá compartir grupo con los otros equipos argentinos clasificados, Lanús y Estudiantes de La Plata.

La Copa Libertadores 2026 está próxima a comenzar y los hinchas de Boca están expectantes por conocer a sus principales rivales en el camino. Tras un 2025 de consolidación bajo el mando de Claudio Úbeda, el equipo de la Bombonera regresa al torneo más importante de América después de dos años.

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Los hinchas volverán a disfrutar del Xeneize en la Libertadores luego de dos temporadas en las que no pudo forma parte de la copa; en 2024 no logró clasificar y en 2025 perdió en la fase 2 frente a Alianza Lima. Al haber clasificado como uno de los mejores de la tabla anual, el conjunto de la Ribera se aseguró un lugar de privilegio en el sorteo, lo que le permitiría evitar a los máximos candidatos en la primera etapa.

Los posibles rivales de Boca en la Copa Libertadores 2026

boca neri cardozo
Boca fue el equipo campeón de la Copa Libertadores 2007, con Neri Cardozo como protagonista.

Boca fue el equipo campeón de la Copa Libertadores 2007, con Neri Cardozo como protagonista.

Al posicionarse en el bombo 1 como uno de los cabezas de serie, Boca sabe que no cruzará caminos con los equipos brasileños más temibles -Flamengo, Palmeiras y Fluminense- ni con otros grandes del continente como Peñarol o Nacional de Uruguay en la fase de grupos. Sin embargo, el panorama no está exento de riesgos.

Los principales peligros para el equipo de Úbeda estarán en el bombo 2, donde aparecen nombres de peso como Corinthians y Cruzeiro, además de equipos que siempre complican en su casa como Bolívar (y la altura de La Paz). Por reglamento de CONMEBOL, Boca no podrá enfrentar a Lanús ni a Estudiantes, porque no pueden jugar equipos del mismo país.

El bombo 3 tiene Junior y Santa Fe, dos equipos colombianos que pueden ser difíciles. También está el equipo boliviano Always Ready, y completan Universidad Católica, Coquimbo Unido, Deportivo La Guaira y Cusco.

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La final de la Copa Libertadores 2025 se disputó entre Flamengo y Palmeiras.

La final de la Copa Libertadores 2025 se disputó entre Flamengo y Palmeiras.

Barcelona de Guayaquil e Independiente Medellín asoman como los rivales más duros del bombo 4. Además, aparece un equipo de Brasil debutante en la Copa como Mirassol. También está el equipo colombiano, Tolima, y completan Universidad Central de Venezuela y Sporting Cristal.

Cuándo es el sorteo de la Copa Libertadores 2026

El sorteo de la Copa Libertadores se realizará el próximo jueves 19 de marzo a partir de las 19 horas de Argentina. El evento tendrá lugar en la sede de la CONMEBOL en Luque, Paraguay, y será transmitido en vivo para todo el continente. Durante la ceremonia, no solo se definirán los ocho grupos, sino que también quedará conformado el cuadro de la Copa Sudamericana 2026.

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