Se filtró el nombre del ganador de MasterChef Celebrity 2026: quién será el campeón

El conductor de LAM, Ángel de Brito, contó apropósito quién se consagra del certamen de cocina y sorprendió. Los finalistas son Emilia Attias, Marixa Balli, Ian Lucas, Maxi López, Claudio “Turco” Husaín y La Reini.

¿Quién será el ganador de MasterChef?

¿Quién será el ganador de MasterChef?

Luego de varios meses de emisiones, MasterChef Celebrity Argentina 2026 ya tiene a sus seis finalistas, quienes pelearán por el premio mayor del programa: Emilia Attias, Marixa Balli, Ian Lucas, Maxi López, Claudio “Turco” Husaín y Sofi Gonet, más conocida como La Reini. Pero, Ángel de Brito escaló aún másy filtró el ganador.

La drástica decisión de Ian Lucas tras el desplante de Evangelina Anderson que sorprendió a sus seguidores

Los últimos eliminados a manos del jurado Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular y fue entonces que eligieron que los últimos en salir sean Evangelina Anderson y Agustín Cachete Sierra. “Estamos fuera de la copa. Una jornada tristísima”, dijo el actor.

Por su parte, Anderson dijo: “Quiero que sepan que esta etapa la voy a guardar en el baúl de los recuerdos más lindos de mi vida. Me emociono porque realmente me hizo muy bien estar acá. Conocí gente maravillosa e hicieron que una etapa muy difícil de mi vida se convirtiera en felicidad y diversión”.

Pero en la previa de que se supieran los finalistas, Rodrigo Lussich contó en Intrusos que los dos que llegan al duelo definitivo, es decir, el mano a mano, son La Reini y el cantante Lucas. Luego de esto, Ángel de Brito confirmó quién será el ganador.

Fue en LAM al momento de hablar de la ruptura entre Anderson y el joven de 26 años cuando al finalizar el tema dijo: “Todo mal entre Evangelina y el ganador de MasterChef”. Esto generó sorpresas entre sus compañeros, quienes le preguntaron qué sabía y él bajó la espuma: “Es mi candidato”. ¿Opinión o información?

