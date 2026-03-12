Se filtró el nombre del ganador de MasterChef Celebrity 2026: quién será el campeón El conductor de LAM, Ángel de Brito, contó apropósito quién se consagra del certamen de cocina y sorprendió. Los finalistas son Emilia Attias, Marixa Balli, Ian Lucas, Maxi López, Claudio “Turco” Husaín y La Reini. + Seguir en







¿Quién será el ganador de MasterChef?

Luego de varios meses de emisiones, MasterChef Celebrity Argentina 2026 ya tiene a sus seis finalistas, quienes pelearán por el premio mayor del programa: Emilia Attias, Marixa Balli, Ian Lucas, Maxi López, Claudio “Turco” Husaín y Sofi Gonet, más conocida como La Reini. Pero, Ángel de Brito escaló aún másy filtró el ganador.

Los últimos eliminados a manos del jurado Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular y fue entonces que eligieron que los últimos en salir sean Evangelina Anderson y Agustín Cachete Sierra. “Estamos fuera de la copa. Una jornada tristísima”, dijo el actor.

Embed Por su parte, Anderson dijo: “Quiero que sepan que esta etapa la voy a guardar en el baúl de los recuerdos más lindos de mi vida. Me emociono porque realmente me hizo muy bien estar acá. Conocí gente maravillosa e hicieron que una etapa muy difícil de mi vida se convirtiera en felicidad y diversión”.

Pero en la previa de que se supieran los finalistas, Rodrigo Lussich contó en Intrusos que los dos que llegan al duelo definitivo, es decir, el mano a mano, son La Reini y el cantante Lucas. Luego de esto, Ángel de Brito confirmó quién será el ganador.