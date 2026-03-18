La impresionante transformación de Karol G: un look que promete ser tendencia en 2026 La artista sorprendió con una renovación total que redefine su imagen y anticipa uno de los estilos más elegidos de la temporada. + Seguir en







Karol G impactó con su nuevo look en el afterparty de los Oscar. Redes Sociales

Karol G sorprendió en el afterparty de los Premios Óscar con un cambio de imagen que dejó atrás su clásica melena larga ondulada, una de sus marcas estéticas más reconocibles.

La cantante apostó por un corte bob a la altura de la mandíbula, un estilo que aporta frescura, sofisticación y un aire contemporáneo a su apariencia.

El nuevo look incorpora un flequillo cortina y capas desfiladas, elementos que suman movimiento, versatilidad y distintas opciones de peinado.

Especialistas en belleza destacan que el corte bob y las mechas californianas vuelven a posicionarse como tendencias fuertes de cara a la temporada 2026. La transformación de Karol G se convirtió en uno de los momentos más comentados del afterparty de los Premios Oscar, donde la artista apareció con un cambio de imagen que marcó un quiebre respecto a su estilo habitual. Acostumbrada a lucir el cabello largo y con ondas, la cantante sorprendió con una propuesta completamente renovada.

El nuevo look representa una ruptura con una de sus señas más reconocibles. Durante años, su melena extensa y suelta fue parte de su identidad estética, pero en esta ocasión optó por una alternativa más corta y contemporánea que redefine su presencia en eventos de alto perfil.

La elección no pasó desapercibida dentro del mundo de la moda y la belleza, donde este tipo de decisiones suelen anticipar tendencias. En ese contexto, el cambio de la artista no solo responde a una búsqueda personal, sino que también se posiciona como una referencia para la temporada que comienza.

Karol G cambio de look Karol G dejó atrás su melena larga y apostó por un corte bob con flequillo cortina que redefine su imagen. @karolg Así se ve Karol G con su nuevo cambio de look El nuevo estilo de Karol G se basa en un corte bob a la altura de la mandíbula, una elección que aporta frescura, sofisticación y un aire actual a su imagen. Este tipo de largo permite enmarcar el rostro de manera delicada y resaltar las facciones, generando un efecto equilibrado y favorecedor.

Uno de los rasgos más distintivos del look es su estructura ligeramente desfilada, que aporta movimiento y ligereza. A esto se suma el flequillo cortina, un detalle clave que se abre suavemente sobre la frente y se integra con las capas del corte, permitiendo distintas formas de peinado, desde estilos más pulidos hasta opciones más relajadas.

El regreso del bob como tendencia responde en gran parte a su versatilidad. Se trata de un corte que puede adaptarse a distintos estilos y tipos de cabello, ya sea con acabado liso, con ondas suaves o con textura natural. Esta capacidad de transformación lo mantiene vigente y lo posiciona como una de las elecciones más fuertes en las últimas temporadas. Karol G nuevo look Karol G presentó un estilo más corto y desfilado que resalta sus facciones y suma movimiento al cabello. @karolg Además, el cambio de imagen de la cantante potencia otro elemento que vuelve a ganar protagonismo: las mechas californianas. Al reducir el largo del cabello, el contraste entre raíces más oscuras y puntas más claras se vuelve más visible, reforzando un efecto luminoso que acompaña la tendencia hacia estilos más frescos y naturales.