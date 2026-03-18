18 de marzo de 2026 Inicio
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Nuevos créditos hipotecarios de la Ciudad: quiénes pueden acceder

Banco Ciudad puso a disposición una nueva línea de créditos exclusivos para la primera casa. Como novedad, contará con una tasa del 7.5%, dos puntos por debajo de lo que se ofrece en el resto del mercado.

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Quiénes pueden acceder al crédito hipotecario.

Quiénes pueden acceder al crédito hipotecario.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, anunció una nueva línea de créditos hipotecarios apuntados específicamente a la clase media. El monto máximo del préstamo es de $100 millones por un plazo de 20 años.

Cómo acceder a los nuevos créditos hipotecarios de la Ciudad.
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Nuevos créditos hipotecarios de la Ciudad: requisitos y cómo acceder

La línea de crédito se ofrece bajo el sistema UVA + 7,5%, y está destinada a la adquisición de propiedades con un valor de referencia de hasta u$s 2.800 por metro cuadrado y un máximo de 80 metros cuadrados cubiertos.

Según indicaron, el monto máximo a financiar es de hasta $100 millones por un plazo de 20 años, con una cuota estimada de alrededor de $80.000 por cada $10 millones solicitados.

Además, se establece que la relación cuota-ingreso no podrá superar el 25% de los ingresos del hogar. En cuanto al financiamiento, la Ciudad cubre hasta el 75% del valor de la propiedad, porcentaje que se reduce al 65% en caso de que el solicitante presente un garante.

Nuevos créditos hipotecarios de la Ciudad: quiénes pueden acceder

  • Se accede con DNI
  • Trabajadores en relación de dependencia: últimos 3 recibos de sueldo.
  • Monotributista: últimos 3 pagos de monotributo y constancia de inscripción.
  • Responsable inscripto: certificación de ingresos y últimos 3 pagos de aportes previsionales.

Nuevos créditos hipotecarios de la Ciudad: requisitos y cómo acceder

La nueva línea del Banco Ciudad está destinada a la compra de vivienda única, familiar y de ocupación permanente. La solicitud de los créditos, que ya están disponibles, puede realizarse de manera online, a través del Bot de la Ciudad o en las sucursales del banco.

  • Los solicitantes deberán contar con ingresos de $3.200.000
  • Igualmente, se establece que la relación cuota-ingreso no podrá superar el 25% de los ingresos del hogar.
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