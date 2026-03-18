Represión policial en protesta de personas con discapacidad en Plaza de Mayo Efectivos de la Policía Federal empujaron a familiares y chicos que intentaban armar un gazebo frente a Casa Rosada, durante una manifestación en reclamo por la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Por + Seguir en







La represión policial en Plaza de Mayo. C5N

Integrantes del Foro por la Discapacidad convocaron a un acampe por tiempo indeterminado en Plaza de Mayo en reclamo por la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad por parte del Gobierno. En medio de la protesta, efectivos de la Policía Federal empujaron a familiares y chicos que intentaban armar un gazebo frente a Casa Rosada.

La medida de fuerza es una continuación del plan de lucha iniciado el pasado viernes 13. Según la denuncia del Foro, el Gobierno no ha brindado soluciones a la mora sostenida que mantienen organismos clave como PAMI e Incluir Salud, programa que presenta retrasos de varios meses en trámites de pago que nunca llegan a concretarse.

Además, denuncian demoras en pagos a prestadores de servicios, una situación que afecta el funcionamiento de centros terapéuticos y la continuidad de tratamientos.

En medio de las tensiones durante la mañana del miércoles, agentes de la Policía Federal empujó a una persona en silla de ruedas y rompió el gazebo que habían armado en defensa de la ley.

"Nuestra situación es extremadamente crítica, nos estamos quedando sin prestaciones básicas como escuelas, centros de días y terapias", denunciaron.