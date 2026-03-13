Castigo a los activos argentinos en Wall Street: caen ADRs hasta 7% y el riesgo país volvió a subir Los activos argentinos continuaron castigados en un contexto internacional desafiante: los bonos en dólares, el Merval y las acciones en Nueva York cedieron en la última rueda de la semana. Por + Seguir en







En Wall Street, los activos argentinos sufrieron grandes retrocesos.

Las acciones argentinas en Wall Street no pudieron escapar al mal clima global ante la escalada del conflicto en Medio Oriente y sufrieron retrocesos de hasta casi 7% en una jornada bursátil de incertidumbre. Además, los bonos soberanos en dólares registraron bajas generalizadas, mientras que el riesgo país volvió a subir y superó los 580 puntos básicos.

En ese contexto, el S&P Merval cayó 2% hasta los 2.642.584,17 puntos, mientras que su versión en dólares retrocedió 3,9% y se ubicó cerca de los 1.777,20 puntos. En la plaza local, las acciones del panel líder operaron mayormente en baja. Las caídas más pronunciadas fueron para Grupo Supervielle (SUPV), que retrocedió 6,43%, BBVA Argentina (BBAR), con una baja de 6,29%, y Aluar (ALUA), que perdió 6,28%. También registraron descensos Come (COME) (-4,82%), Banco Macro (BMA) (-4,70%), Metrogas (METR) (-4,69%), Mirgor (MIRG) (-4,04%), Ternium Argentina (TXAR) (-3,64%), Edenor (EDN) (-3,60%) y Grupo Financiero Galicia (GGAL) (-3,57%).

Entre las pocas subas de la jornada se destacaron Banco de Valores (VALO), que avanzó 4,77%, Transportadora de Gas del Norte (TGNO4) con un alza de 2,04%, Transportadora de Gas del Sur (TGSU2) (+1,17%), YPF (YPFD) (+0,49%) y Transener (TRAN) (+0,06%).

merval 13-3 En Wall Street, los ADR de empresas argentinas operaron mayormente en baja. Las principales caídas fueron para BBVA Argentina (BBAR), que retrocedió 6,73%, y Grupo Supervielle (SUPV), con una caída de 6,61%. También registraron pérdidas Banco Macro (BMA) (-5,02%), Grupo Financiero Galicia (GGAL) (-4,62%), Edenor (EDN) (-3,59%) y Loma Negra (LOMA) (-3,19%).

Más atrás se ubicaron IRSA (IRS) (-2,55%), Telecom Argentina (TEO) (-2,31%), Central Puerto (CEPU) (-1,88%), Pampa Energía (PAM) (-1,56%) y Cresud (CRESY) (-1,19%). En contraste, entre las pocas subas se destacaron Vista Energy (VIST), que avanzó 3,80%, y Transportadora de Gas del Sur (TGS), con un alza de 0,46%, mientras que YPF se mantuvo prácticamente sin cambios, con una leve baja de 0,03%.