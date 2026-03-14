Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 14 de marzo En un jornada sin operaciones oficiales, el oficial en Banco Nación se vende a $1.420, mismos valores de cierre del viernes. Tras el mal dato de inflación de febrero y el conflicto en Medio Oriente, la divisa atravesó una semana marcada por cierta inestabilidad cambiaria. Por + Seguir en







El dólar cotiza arriba de los $1.400. Freepik

El dólar oficial minorista en Banco Nación cotiza esté sábado a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta, mismo valores de cierre del viernes, al tratarse de una jornada sin operaciones oficiales. En una semana marcada por el conflicto en Medio Oriente y el mal dato de inflación de febrero, la divisa atravesó días con inestabilidad cambiaria.

El mercado cambiario local había comenzado el lunes a reflejar el impacto de un escenario internacional más complejo. La fortaleza global del dólar y el menor atractivo de las estrategias de carry trade empezaron a trasladarse a los precios de los activos, mientras los inversores siguen de cerca el dato de inflación y la dinámica de reservas del Banco Central.

El encarecimiento de la energía por las tensiones en Medio Oriente está impulsando al dólar a nivel global y debilitando a otras monedas vinculadas al crecimiento, como el euro o varias divisas emergentes. La fuerte suba del precio del petróleo —que llegó a acercarse a u$s120 por barril en el mercado de futuros— podría fortalecer al dólar en el corto plazo y generar presión sobre diversas monedas internacionales.

dólar blue billetes divisas dólares Pexels Dólar Banco Nación hoy La divisa estadounidense operó a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy El dólar blue cotizó a $1.395 para la compra y $1.415 para la venta.