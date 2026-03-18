Habló Agostina Páez desde Brasil: "No me imagino lo que debe ser estar presa en un país que me odia"

Agostina Páez , la abogada santiagueña acusada de racismo en Brasil , habló sobre su presente y contó que la está "pasando bastante mal": "Hace dos meses que estoy encerrada y solamente voy al súper toda tapada y vuelvo" . Además, sobre la posibilidad de ir presa, planteó: "No me imagino lo que debe ser estar presa en un país que que me odia" .

"Estoy sin dormir y sobre todo esta semana supongo que voy a estar así, con mucha ansiedad, esperando la audiencia" , relató desde Río de Janeiro en diálogo con Mañanas Argentinas , por C5N .

La joven de 29 recordó sus sensaciones al verse en propagandas de la Policía carioca sobre la intolerancia al racismo. "Me ha shockeado porque todavía era muy reciente, habían pasado creo que tres o cuatro días de que me había enterado de toda la situación ", explicó.

En cuanto al incidente que llevó a la acusación, aseguró que " ha sido una discusión en la que yo no sabía que me estaban grabando , para mí ha sido todo muy chocante ese momento cuando me presento a la comisaría y me entero de todo, porque para mí había quedado todo en una discusión".

"Ni mencionar después de que me habían grabado y que no podía salir del país y todo. A los pocos días, al ver eso de la Policía me he sentido todavía más expuesta porque me daba miedo, de parte de quien se supone que me tiene que cuidar también un poco. No me sentí cuidada ", expresó.

"Hace dos meses que estoy encerrada y no salgo a ningún lado, solamente voy al súper toda tapada y vuelvo. Son días interminables, eternos, la estoy pasando muy mal. La idea de ir a la cárcel me pone muy mal, no me imagino lo que debe ser estar presa en un país que que me odian, que tienen una imagen instalada pésima sobre mí, me mata", subrayó.

"Cuando me detuvieron me dio una crisis, ataque de pánico, estaba muy preocupada porque no sabía ni a dónde me estaban llevando ni con quién ni dónde iba a estar, ni qué me iba a pasar, ni cómo iba a hacer mis noches ahí. Me resigné a esto que me tocó y cuando ordenan la liberación he sentido mucha tranquilidad también. Pero bueno, no es una condena solamente la que estoy recibiendo, sino que tengo otra condena social que son estas amenazas por las que estoy presa dentro del departamento", manifestó.

"A la gente me gustaría decirle que tomen conciencia de lo que es el racismo, que se interioricen y que conozcan la cultura más si vienen para aquí, que es un país donde los argentinos visitamos mucho. Gracias por las fuerzas que me mandan todos los días", concluyó.

Carla Junqueira, abogada de Agostina Páez: "Nuestra energía ahora está enfocada en sacarla de Río de Janeiro"

Por su parte, Carla Junqueira, la abogada de Agostina, remarcó que "lo más importante para nosotros en este momento es nuestro pedido preliminar de revocación de las cautelares", para que pueda dejar Río de Janeiro y continuar el juicio desde Argentina, ya que "no sabemos cuánto tiempo puede llevar".

"Yo voy a recomendar que Agustina no responda a preguntas, solo las mías, no de la Fiscalía ni de la querella, pero esto toma tiempo la verdad es que es muy poco probable que el propio 24 de marzo pueda ser concluida. Desde el 14 de enero que Agostina está viviendo un calvario en el cual no puede salir a la calle, la acosan por redes sociales, la amenazan, hace algunas horas publicó una amenaza que hablaba del Comando Vermelho", explicó.

"Que la propia Policía haga uso de esas imágenes para difundir un hecho de injuria racial es gravísimo, está poniéndola en riesgo. Nuestro enfoque y energía ahora es para sacarla de Río. Una vez fuera, ahí vamos con todo. Ya estamos trabajando en la parte del fondo, del proceso, de la pena, del concurso material, que eso lleva tiempo", explicó

"Hay que contar lo que sucedió en la en el inicio, desde el inicio hasta el final, no empezó con el gesto. Y todo eso, la Justicia brasileña no lo tiene en cuenta y esto hace que esté en un estado de total indefensión en un país extranjero sin ningún tipo de garantía, porque se han roto todas las garantías en este caso", sentenció.

agostina paez

La letrada subrayó que "no se ha dado lugar de ninguna manera a la investigación respecto de lo que pasó antes, que ahora ya lamentablemente ha quedado en el pasado: la estafa, la forma en la que le propinaron insultos, la toma de genitales". "Una injuria racial es algo que está mal y esto Agustina ya lo ha reconocido", señaló.

"Creo que todos los casos de racismo en Brasil tiene esta función disciplinatoria. Después de la legislación de 2023 que equiparó la injuria racial al racismo, hay esta reacción del Poder Judicial a cualquier tipo de práctica racista para evangelizar a la sociedad sobre sobre la gravedad de lo que es el racismo", consideró Junqueira.

"Lo que creo que pasó en el caso de Agustina fue la viralización del video que generó clamor de la sociedad y una necesidad de respuesta firme. Pero la Justicia no está para responder al clamor social. Lo que pasó acá en el caso de ella fue la extensión de las medidas cautelares, que son una excepción. Ella tiene domicilio, abogado, no tiene antecedentes, la cautelar es una interpretación equivocada", insistió.

Además, descartó la posibilidad de la pena máxima de 15 años, "porque no hay pruebas del concurso material más allá de la declaratoria de los denunciantes", y consideró más probable que la Fiscalía pida seis años.