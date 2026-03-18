Se estrenó el tráiler oficial de Spider-Man: Brand New Day

El adelanto de la última entrega fue difundido por el propio Tom Holland. El filme cuenta con el regreso de Joe Berenthal como Punisher, la aparición de Mark Ruffalo como Bruce Banner (Hulk) y con la estrella de Stranger Things Sadie Sink. ¿Cuándo se estrena?

La espera terminó para los fanáticos y fanáticas de Spider-Man , después de cinco años del estreno de "No Way Home", Peter Parker (Tom Holland) vuelve a ponerse el traje en el film "Brand New Day" uno de los estrenos que más prometen para este 2026.

En el final de "No Way Home" dejamos a Peter Parker completamente solo, intentando acomodarse a su nueva vida, sin su novia Mary Jane Watson (Zendaya) y su mejor amigo Ned Leeds (Jacob Batalon). El tono de "Spider-Man: Brand New Day" es un poco más oscuro, atravesando por un lado la crisis de Peter Parker y por otro lado enfrentándose a nuevas amenazas como Spiderman.

En el tráiler se muestra el regreso de Jon Bernthal como Fran Castle (The Punisher) y Mark Ruffalo como Bruce Banner (Hulk), a quien Peter busca para intentar obtener respuestas sobre lo que ocurre con su cuerpo. Sin embargo, ninguno de Los Vengadores pareciera recordar a su antiguo compañero.

Otras de las apariciones son Marvin Jones III como Tombstone y Michael Mando como Mac Gargan (Scorpion). Eso no es todo, también se espera las apariciones de Liza Colón-Zayas y Tramell Tillman . Así como la de Sadie Sink que revolucionó las redes sociales al confirmarse como parte del elenco.

El estreno de "Spider-Man: Brand New Day" será el próximo 30 de julio, Marvel calienta motores con el regreso del amigable vecino de cara al regreso del equipo completo en " Avengers: Doomsday" , que en principio, está programado para diciembre de 2026.

Sinopsis de Spider-Man: Brand New Day

"Han pasado cuatro años desde los acontecimientos de Sin regreso a casa , y Peter ahora es un adulto que vive completamente solo, habiéndose borrado voluntariamente de la vida y los recuerdos de sus seres queridos. Luchando contra el crimen en una Nueva York que ya no lo conoce, se ha dedicado por completo a proteger su ciudad -un Spider-Man a tiempo completo-, pero a medida que las exigencias se intensifican, la presión desencadena una sorprendente evolución física que amenaza su existencia, al tiempo que un nuevo y extraño patrón de crímenes da lugar a una de las amenazas más poderosas a las que se ha enfrentado jamás".

Spiderman Brand New Day

"Increíble": así será el nuevo traje de Spiderman para la próxima película de Marvel

Sony Pictures y Marvel revelaron este viernes las imágenes del nuevo traje que el actor Tom Holland utilizará en la próxima película de Spiderman, que se estrenará en Argentina el 31 de julio de 2026. "Algo nuevo está por venir…", publicaron en su cuenta de X al compartir el misterioso video.

El material audiovisual, que tiene una duración de escasos segundos, permite ver parte de la espalda y el pecho de la indumentaria del superhéroe, con los característicos colores rojo y azul.

Hasta el momento se sabe que 'Brand New Day' será el nombre de la próxima película de Spider-Man más diferente hasta la fecha, según confirmó el propio Holland, contando con Zendaya, Sadie Sink y John Bernthal como Frank Castle, que sale por primera vez del streaming para sembrar el caos y la violencia en la película de Sony.