Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 15 de marzo

El dólar oficial, con altibajos en una semana complicada. Pexels

El dólar oficial minorista en Banco Nación cotiza a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en una jornada de domingo sin movimiento en los mercados, por lo que se mantienen los valores de cierre del viernes. En una semana marcada por el conflicto en Medio Oriente y el mal dato de inflación de febrero, la divisa atravesó días con inestabilidad cambiaria.

El mercado cambiario local había comenzado el lunes a reflejar el impacto de un escenario internacional más complejo. La fortaleza global del dólar y el menor atractivo de las estrategias de carry trade empezaron a trasladarse a los precios de los activos, mientras los inversores siguen de cerca el dato de inflación y la dinámica de reservas del Banco Central.

El encarecimiento de la energía por las tensiones en Medio Oriente está impulsando al dólar a nivel global y debilitando a otras monedas vinculadas al crecimiento, como el euro o varias divisas emergentes. La fuerte suba del precio del petróleo —que llegó a acercarse a u$s120 por barril en el mercado de futuros— podría fortalecer al dólar en el corto plazo y generar presión sobre diversas monedas internacionales.

Dólares billetes dólar blue El dólar oficial se mueve en torno a los $1.400. Pexels Dólar Banco Nación hoy La divisa estadounidense operó a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy El dólar blue cotizó a $1.395 para la compra y $1.415 para la venta.