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Cuál es la trama de Esa noche, la serie intensa con secretos familiares que es de lo más visto de Netflix

Tres hermanas que, entre guardar secretos y revelar la verdad, buscan esconder un crimen en el cajón de los malos recuerdos familiares.

Esa noche es una historia que profundiza en personajes para explorar las decisiones morales de cada uno. Con el suspenso y drama que componen sus seis episodios.

Esa noche es una historia que profundiza en personajes para explorar las decisiones morales de cada uno. Con el suspenso y drama que componen sus seis episodios.

La miniserie española Esa noche, estrenada en Netflix, se ha convertido en uno de los thrillers dramáticos más comentados del catálogo reciente de la plataforma. La historia comienza durante unas vacaciones familiares en República Dominicana, donde lo que parece ser un viaje tranquilo se transforma en una enorme pesadilla que nadie imaginaba.

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Elena es una joven madre soltera que estando de vacaciones atropella accidentalmente a un hombre con un auto. Desesperada y temiendo las consecuencias legales, llama a sus hermanas para pedir ayuda. A partir de ese momento, el intento de ocultar lo ocurrido desencadena una serie de decisiones cada vez más peligrosas que pondrán a prueba su relación familiar, su moral y hasta dónde están dispuestas a llegar para protegerse entre ellas. La serie combina drama psicológico, misterio y tensión constante, explora cómo un solo error puede cambiar la vida de varias personas para siempre.

Sinopsis de Esa noche, la serie del momento en Netflix

Esa noche es una historia que profundiza en personajes para explorar las decisiones morales de cada uno. Con el suspenso y drama que componen sus seis episodios, cuenta la historia desde distintos puntos de vista, lo que permite entender mejor los secretos y las motivaciones de cada protagonista. La producción fue adaptada por Jason George a partir de una novela, y está construida como un thriller psicológico centrado en los dilemas morales y las consecuencias de ocultar un crimen. Su estructura narrativa está basada en perspectivas múltiples y en la progresiva revelación de la verdad detrás de aquella noche que cambió la vida de la familia.

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Tráiler de Esa noche

Embed - Esa Noche | Tráiler Oficial | Netflix España

Reparto de Esa noche

  • Elena, interpretada por Clara Galle. Es la protagonista de la historia. Elena es una madre joven que, tras el accidente que desencadena toda la trama, se enfrenta a un intenso conflicto moral y emocional. Su miedo a perder la libertad y dejar sola a su hija la empuja a tomar decisiones desesperadas.
  • Paula, interpretada por Claudia Salas. Es una de las hermanas de Elena y una de las primeras en acudir a su llamada de ayuda. Paula representa el lado más impulsivo del grupo, lo que provoca que algunas de las decisiones tomadas para encubrir el accidente compliquen aún más la situación.
  • Cris, interpretada por Paula Usero. La tercera hermana del núcleo familiar. Cris intenta mantener la calma y encontrar una salida racional al problema, pero pronto se ve atrapada en la espiral de secretos que envuelve a las tres.
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