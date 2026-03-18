18 de marzo de 2026 Inicio
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Jorge Macri anunció nuevos créditos hipotecarios con tasas de interés por debajo del mercado

El jefe de Gobierno anunció que la Ciudad de Buenos Aires subvencionará préstamos para acceder a la primera vivienda a través del Banco Ciudad: quienes accedan, deberán devolver un 7,5% más UVA, dos puntos menos que el 9,5% promedio que se ofrece a través de los privados.

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Jorge Macri presentó la nueva línea de créditos hipotecarios en la Ciudad.

Jorge Macri presentó la nueva línea de créditos hipotecarios en la Ciudad.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, presentó una nueva línea de créditos hipotecarios con tasa subsidiada articulada con el Banco Ciudad, orientada a facilitar el acceso a la vivienda propia para familias de clase media en la Ciudad de Buenos Aires. La principal novedad de la línea es la reducción de la tasa de interés. Mientras que en el mercado los créditos hipotecarios se ubican en torno al 9,5%, esta nueva propuesta ofrece una tasa del 7,5% más UVA.

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La diferencia se explica por un subsidio de dos puntos porcentuales que asume el Gobierno de la Ciudad, con el objetivo de que más familias puedan calificar y afrontar las cuotas. Macri afirmó que se trata de una de las tasas más competitivas del sistema financiero actual.

En conferencia de prensa junto al presidente del Banco Ciudad, Guillermo Laje, el jefe de Gobierno contó que el esquema se sostiene a partir de tres fuentes de financiamiento: Fondos del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), que serán redireccionados hacia estos créditos, ingresos provenientes de las concesiones de medios públicos administrados por privados y los dividendos generados por el propio banco, producto de esta operatoria.

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Nuevos créditos hipotecarios de la Ciudad.

Nuevos créditos hipotecarios de la Ciudad.

Desde la administración porteña señalaron que esta combinación permite sostener el subsidio sin comprometer las cuentas públicas. Además, los créditos estarán exentos del pago del impuesto a los Ingresos Brutos y del impuesto de sellos, lo que reduce los costos iniciales de la operación.

"Reparamos esa deuda histórica con la clase media de la Ciudad, que no tiene privilegios, que cumple las reglas y nunca deja de empujar para salir adelante. Hoy le quiero decir a la clase media que ese trabajo y esfuerzo vuelve a tener recompensa", dijo el titular de la Ciudad.

Nuevos créditos hipotecarios de la Ciudad: requisitos y cómo acceder

La nueva línea del Banco Ciudad está destinada a la compra de vivienda única, familiar y de ocupación permanente. Entre sus principales condiciones se destacan:

  • Plazo: hasta 20 años

  • Monto máximo: hasta $100 millones

  • Sistema: UVA + 7,5%

  • La cuota de ingreso no superará el 25% del ingreso del hogar.

  • Valor de referencia: propiedades de hasta u$s 2.800 por m², hasta 80 metros cuadrados cubiertos.

  • Cuota estimada: alrededor de $80.000 por cada $10 millones solicitados

  • la Ciudad fiancia el 75% del valor de la propiedad (65% si presenta un garante)

Para poder aplicar, se requiere un ingreso familiar aproximado de $3.200.000. También se permite sumar ingresos con un garante o una pareja, lo que amplía las posibilidades de acceso, especialmente para jóvenes. La solicitud de los créditos, que ya están disponibles, puede realizarse de manera online o en las sucursales del banco.

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