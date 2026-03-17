17 de marzo de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 17 de marzo

La divisa estadounidense cerró $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación. Las cotizaciones financieras cerraron a la baja en una rueda bursátil con leves fluctuaciones cambiarias.

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El dólar oficial se mantuvo en torno a los $1.400.

El dólar oficial se mantuvo en torno a los $1.400.

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El dólar oficial se mantuvo estable y cerró $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación, luego de una rueda de lunes con caída de $5. El mayorista experimentó variaciones en su precio durante el día, pero finalmente neutralizó esos movimientos y concluyó sin cambios a $1.396 para la venta.

La estabilidad del dólar oficial fue determinante.
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En contraste con la calma del mercado institucional, el dólar blue registró un nuevo avance. La divisa paralela anotó su segunda suba consecutiva y finalizó las operaciones a $1.430.

En el segmento bursátil, las cotizaciones mostraron una tendencia a la baja. El dólar MEP cedió un 0,4% respecto al cierre previo y se ubicó en $1.419,39 al concluir la jornada. El Contado con Liquidación (CCL) acompañó esta dinámica descendente en la plaza financiera. Este tipo de cambio recortó un 0,5% de su valor y culminó la rueda de negociaciones a $1.467,19.

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial atraviesa un momento de altibajos.

El dólar oficial atraviesa un momento de altibajos.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cerró a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.415 para la compra y $1.435 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), cerró a $1.396.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.839,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cerró a $1.479,12 mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.417,30.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.409,50.

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