Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 17 de marzo
La divisa estadounidense cerró $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación. Las cotizaciones financieras cerraron a la baja en una rueda bursátil con leves fluctuaciones cambiarias.
El dólar oficial se mantuvo en torno a los $1.400.
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El dólar oficial se mantuvo estable y cerró $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación, luego de una rueda de lunes con caída de $5. El mayorista experimentó variaciones en su precio durante el día, pero finalmente neutralizó esos movimientos y concluyó sin cambios a $1.396 para la venta.
En contraste con la calma del mercado institucional, el dólar blue registró un nuevo avance. La divisa paralela anotó su segunda suba consecutiva y finalizó las operaciones a $1.430.
En el segmento bursátil, las cotizaciones mostraron una tendencia a la baja. El dólar MEP cedió un 0,4% respecto al cierre previo y se ubicó en $1.419,39 al concluir la jornada. El Contado con Liquidación (CCL) acompañó esta dinámica descendente en la plaza financiera. Este tipo de cambio recortó un 0,5% de su valor y culminó la rueda de negociaciones a $1.467,19.
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense cerró a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue cotiza a $1.415 para la compra y $1.435 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), cerró a $1.396.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.839,50.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cerró a $1.479,12 mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.417,30.