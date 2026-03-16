16 de marzo de 2026 Inicio
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Sube el riesgo país y caen los bonos argentinos en medio del conflicto en Medio Oriente

Los títulos de deuda en dólares operan en baja y el indicador de JP Morgan volvió a superar los 600 puntos básicos. El movimiento se da en un contexto de menor liquidez global y expectativa por datos económicos clave.

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Sube el riesgo país y caen los bonos argentinos en medio del conflicto en Medio Oriente

Sube el riesgo país y caen los bonos argentinos en medio del conflicto en Medio Oriente

Los bonos soberanos argentinos en dólares registran bajas este lunes y empujan al alza al riesgo país, que volvió a ubicarse por encima de los 600 puntos básicos. El indicador elaborado por JP Morgan avanzaba 14 unidades y se posicionaba en 601 puntos, un nivel que no alcanzaba desde mediados de diciembre.

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La caída de los títulos está encabezada por los Bonares, que retroceden hasta 0,46%, mientras que los Globales también operan con pérdidas, aunque más moderadas, de hasta 0,14%. El retroceso se produce en una jornada marcada por mayor cautela en los mercados y por un movimiento de cobertura de los inversores hacia activos considerados más seguros.

En ese marco, operadores del mercado señalan que la menor liquidez financiera y el contexto internacional más incierto influyen sobre el comportamiento de los activos argentinos. A esto se suma una semana cargada de expectativas por la publicación de indicadores macroeconómicos que podrían marcar el rumbo de las próximas ruedas.

Según analistas, la economía argentina atraviesa un proceso de estabilización macroeconómica orientado a reducir vulnerabilidades externas y estimular la inversión privada mediante el fortalecimiento del ahorro interno. Sin embargo, advierten que el escenario también está expuesto a factores externos.

Entre ellos aparece la posibilidad de una mayor tensión en Medio Oriente, que podría empujar al alza el precio internacional del petróleo. Un escenario de ese tipo tendría impacto en la inflación global, generaría más volatilidad en los mercados y podría afectar el comercio exterior de países emergentes como Argentina.

En paralelo, la bolsa porteña también opera en terreno negativo. El índice S&P Merval retrocede cerca de 0,9% y se ubica en torno a los 2,6 millones de puntos, luego de dos ruedas consecutivas de fuertes pérdidas que acumularon más de 4%.

En Wall Street, los ADR de empresas argentinas muestran un comportamiento dispar. Bioceres encabeza las caídas con un desplome cercano al 17%, mientras que otras compañías como Edenor, Cresud, YPF y Central Puerto también operan con bajas moderadas. En contrapartida, algunas acciones logran avanzar, entre ellas Mercado Libre, IRSA, Banco Macro y Loma Negra.

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