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Wanda Nara se quebró al despedir a Maxi López de MasterChef: "Estuviste en el momento más difícil"

La conductora de Telefe no pudo ocultar su emoción tras la eliminación del exfutbolista en la semifinal del certamen. Entre elogios y recuerdos, la mediática destacó el rol de su exmarido como padre presente a pesar de la distancia.

Wanda Nara se emocionó al despedir a Maxi López de MasterChef Celebrity.

Wanda Nara se emocionó al despedir a Maxi López de MasterChef Celebrity.

Telefe: Captura de video

Wanda Nara lloró al despedir a Maxi López y protagonizó un momento de pura emoción en la semifinal de MasterChef Celebrity. El deportista culminó su participación en el reality de cocina de Telefe tras una gala muy exigente en la que también quedó eliminado el Turco Husaín. La conductora aprovechó el final para dedicarle unas palabras muy afectuosas a su exmarido.

La conductora insistió con el compromiso del exfutbolista y su mujer.
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En un diálogo sincero frente a los televidentes y los demás integrantes del programa, la empresaria reconoció su temor inicial por el desempeño del padre de sus hijos mayores. "Muchas veces dije: 'Uy, si esto sale mal, me va a odiar para siempre'. Estuve muy contenta de todo lo que viviste acá", expresó la conductora muy conmovida.

"Por los chicos también, porque disfrutaron mucho tenerte", manifestó Wanda con los ojos llenos de lágrimas ante la mirada de todos. Ella valoró el esfuerzo del exjugador de River por integrarse al programa mientras sus hijos adolescentes, Valentino, Constantino y Benedicto, seguían sus pasos desde el balcón.

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Wanda recordó las críticas que recibió el exjugador por su vida en Argentina lejos de sus hijos menores, Elle y Lando. "Yo sé que también luchabas con los dichos de la gente por tus chiquititos que están en el exterior, pero también acá tenías tres adolescentes que te pudieron disfrutar", agregó.

La modelo subrayó el compromiso de López en los momentos personales más complicados que le tocó atravesar durante el último año. "A pesar de la distancia, en el momento más difícil mío estuviste. Yo también voy a estar siempre que me necesites y espero que hayas sido feliz acá", continuó.

Finalmente, la empresaria agradeció públicamente a la actual pareja del exdelantero. "Le agradezco a tu familia, también a Daniela, que habrá sufrido un montón teniéndote lejos con un bebé recién nacido", rescató sobre la mujer de López, quien está en Europa. "Decirte que los chicos están orgullosos y toda la familia te quiere un montón. Y ojalá vengas a vivir a Argentina", remarcó Wanda para cerrar la despedida.

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