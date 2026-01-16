16 de enero de 2026 Inicio
El Banco Central compró dólares por 10° rueda consecutiva y acumuló casi u$s700 millones en el año

La entidad que lidera Santiago Bausili volvió a tener otra jornada compradora: adquirió u$s125 millones y ya suma u$s687 millones en lo que va del año, en el marco del nuevo esquema de acumulación de reservas.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) cerró una semana ideal en cuanto a acumulación de reservas y compró dólares por décima rueda consecutiva: adquirió u$s125 millones este viernes, la segunda mayor compra de divisas en lo que va del año, y sumó en las últimas dos semanas adquisiciones por u$s687 millones.

La entidad que lidera Santiago Bausili logró adquirir el segundo mayor monto del año desde la implementación del nuevo esquema de bandas cambiarias, con actualización mensual en función de la inflación oficial con dos meses de rezago. Sin embargo, las reservas brutas cayeron u$s39 millones, hasta ubicarse en u$s44.607 millones, debido a una merma en las cotizaciones de los activos que integran el stock de reservas, entre ellos, el oro (cedió 0,6%), según informó Ámbito.

"Gran parte de estas operaciones, por su tamaño, probablemente se hayan canalizado vía bloques y no por pantalla, lo que explica la fuerte participación oficial sin grandes movimientos en el FX. De hecho, el tipo de cambio mayorista acumula una caída del 2,39% en lo que va del mes", expresó Martín de la Fuente, research de Adcap Grupo Financiero.

La acumulación de reservas era una señal que esperaba el mercado, ya que, en el marco de la "Fase de Remonetización 2026", la autoridad monetaria preveía un proceso de compras diarias que se limitaba a una participación de hasta el 5% del volumen operado. Sin embargo, en esta rueda compró cerca del 70%, ya que solo se negociaron u$s269 millones en el segmento de contado.

El FMI y los bancos de inversión también venían reclamando una política cambiaria que permitiera robustecer las arcas del organismo estatal, como sucedió en la jornada de hoy, con el objetivo de consolidar la estabilidad macroeconómica y sentar bases más sólidas para el crecimiento.

¿Vuelve el carry trade? El dólar no para de bajar y ya alcanzó su nivel más bajo en dos meses

La semana del dólar terminó llamativamente bajista, en un contexto de tasas reales positivas, convalidadas en el Gobierno y acumulación de reservas por parte del Banco Central. La divisa norteamericana no encontró piso y cerró a $1.455 por ventanilla en Banco Nación, mientras que el mayorista cayó $35 en los últimos cinco días, llegó a $1.430, su nivel más bajo desde el 20 de noviembre. En tanto, los financieros acompañaron la baja generalizada de la moneda estadounidense, y el blue tocó el piso de $1.500.

Este viernes el dólar minorista realizó una baja de $15, a $1.455 para la venta en el Banco Nación, la mayor caída diaria desde el 7 de noviembre, cuando descontó $30. Mientras que el dólar mayorista, el de referencia para empresas y entidades privadas para importar o exportar, cayó por cuarto día seguido a $1.430, monto que no alcanzaba hace dos meses.

