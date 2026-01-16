Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 16 de enero

16 de enero de 2026 Inicio
Con tasas reales positivas convalidadas por el Gobierno, el dólar cerró una semana donde no encontró piso: el minorista en el Banco Nación operó a $1.455 y el oficial cayó $35 en la semana, llegando a valores de noviembre del 2025.

Cuánto cuesta el dólar en el cierre de la semana.

La semana del dólar terminó llamativamente bajista, en un contexto de tasas reales positivas, convalidadas en el Gobierno y acumulación de reservas por parte del Banco Central. La divisa norteamericana no encontró piso y cerró a $1.455 por ventanilla en Banco Nación, mientras que el mayorista cayó $35 en los últimos cinco días, llegó a $1.430, su nivel más bajo desde el 20 de noviembre. En tanto, los financieros acompañaron la baja generalizada de la moneda estadounidense, y el blue tocó el piso de $1.500.

El dólar oficial atraviesa enero sin grandes sobresaltos.
El dólar sigue a la baja: cayó $10 y no encuentra piso

Este viernes el dólar minorista realizó una baja de $15, a $1.455 para la venta en el Banco Nación, la mayor caída diaria desde el 7 de noviembre, cuando descontó $30. Mientras que el dólar mayorista, el de referencia para empresas y entidades privadas para importar o exportar, cayó por cuarto día seguido a $1.430, monto que no alcanzaba hace dos meses.

Por novena rueda consecutiva, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró dólares. En esta ocasión adquirió u$s47 millones y aceleró el proceso de atesoramiento de reservas, un monto que supera ampliamente al 5% del volumen de mercado que la entidad había anticipado que iba a adquirir. La semana pasada ya acumuló u$s562 millones.

Desde que se puso en marcha el plan para la acumulación de reservas internacionales, la entidad suma un total de u$s561 millones en lo que va del año.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotizó a $1.418,35 para la compra y $1.461,94 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.405 para la compra y $1.455 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.480 para la compra y $1.500 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubicó en $1.430.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1.891,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.500,78, mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.480,32.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.451.

