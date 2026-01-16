Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 16 de enero

Con tasas reales positivas convalidadas por el Gobierno, el dólar cerró una semana donde no encontró piso: el minorista en el Banco Nación operó a $1.455 y el oficial cayó $35 en la semana, llegando a valores de noviembre del 2025.

Cuánto cuesta el dólar en el cierre de la semana.

La semana del dólar terminó llamativamente bajista , en un contexto de tasas reales positivas, convalidadas en el Gobierno y acumulación de reservas por parte del Banco Central . La divisa norteamericana no encontró piso y cerró a $1.455 por ventanilla en Banco Nación, mientras que el mayorista cayó $35 en los últimos cinco días, llegó a $1.430, su nivel más bajo desde el 20 de noviembre. En tanto, los financieros acompañaron la baja generalizada de la moneda estadounidense, y el blue tocó el piso de $1.500.

El dólar sigue a la baja: cayó $10 y no encuentra piso

Este viernes el dólar minorista realizó una baja de $15, a $1.455 para la venta en el Banco Nación , la mayor caída diaria desde el 7 de noviembre, cuando descontó $30. Mientras que el dólar mayorista, el de referencia para empresas y entidades privadas para importar o exportar, cayó por cuarto día seguido a $1.430, monto que no alcanzaba hace dos meses.

Por novena rueda consecutiva, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró dólares. En esta ocasión adquirió u$s47 millones y aceleró el proceso de atesoramiento de reservas, un monto que supera ampliamente al 5% del volumen de mercado que la entidad había anticipado que iba a adquirir. La semana pasada ya acumuló u$s562 millones.

Desde que se puso en marcha el plan para la acumulación de reservas internacionales, la entidad suma un total de u$s561 millones en lo que va del año.

El dólar oficial cotizó a $1.418,35 para la compra y $1.461,94 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.405 para la compra y $1.455 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.480 para la compra y $1.500 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubicó en $1.430.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1.891,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.500,78, mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.480,32.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.451.