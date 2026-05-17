Impactante video: así fue la heroica detención del atacante que atropelló a una multitud en Italia Un testigo filmó el momento en que varios transeúntes redujeron al agresor tras el ataque en la ciudad de Módena. El hombre había embestido a peatones con su vehículo y luego apuñaló a una persona cuando intentó huir. Por Agregar C5N en









Impactante video: así fue la heroica detención del atacante que atropelló a una multitud en Italia

El violento episodio ocurrido este sábado en la ciudad italiana de Módena quedó registrado en distintos videos que comenzaron a circular masivamente en redes sociales. Uno de las imágenes más impactantes muestran el momento en que varios peatones lograron detener al conductor acusado de atropellar a personas en plena vía pública antes de que escapara del lugar.

Según se observa en las grabaciones, el hombre subió con el vehículo a la acera y arrolló a varios transeúntes, generando escenas de pánico entre quienes caminaban por la zona. Tras el impacto, descendió del auto e intentó darse a la fuga.

Sin embargo, varios ciudadanos comenzaron a perseguirlo para impedir que escapara. En medio de la corrida, el agresor atacó con un cuchillo a un hombre que intentó reducirlo, aunque finalmente fue retenido por otras personas hasta la llegada de las fuerzas de seguridad.

El alcalde de Módena, Massimo Mezzetti, destacó la reacción de quienes participaron en la captura y les agradeció públicamente por su valentía. “Necesitamos comprender la naturaleza de lo sucedido, pero se trata de un hecho trágico. Estoy profundamente consternado. Sea cual sea el motivo, es un acontecimiento gravísimo. Si se tratara de un atentado, sería aún más grave”, expresó el funcionario.

Mientras la investigación continúa, las autoridades intentan determinar si el ataque fue deliberado y cuáles fueron las motivaciones del conductor. Entretanto, los videos del episodio se viralizaron rápidamente y generaron conmoción en Italia por la crudeza de las imágenes y la reacción desesperada de los peatones.