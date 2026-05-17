17 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Impactante video: así fue la heroica detención  del atacante que atropelló a una multitud en Italia

Un testigo filmó el momento en que varios transeúntes redujeron al agresor tras el ataque en la ciudad de Módena. El hombre había embestido a peatones con su vehículo y luego apuñaló a una persona cuando intentó huir.

Por
Impactante video: así fue la heroica detención  del atacante que atropelló a una multitud en Italia

Impactante video: así fue la heroica detención  del atacante que atropelló a una multitud en Italia

El violento episodio ocurrido este sábado en la ciudad italiana de Módena quedó registrado en distintos videos que comenzaron a circular masivamente en redes sociales. Uno de las imágenes más impactantes muestran el momento en que varios peatones lograron detener al conductor acusado de atropellar a personas en plena vía pública antes de que escapara del lugar.

El papa León XIV se sumó a un famoso meme y se volvió viral en las redes sociales
Te puede interesar:

El papa León XIV se sumó a un famoso meme y se volvió viral en las redes sociales

Según se observa en las grabaciones, el hombre subió con el vehículo a la acera y arrolló a varios transeúntes, generando escenas de pánico entre quienes caminaban por la zona. Tras el impacto, descendió del auto e intentó darse a la fuga.

Sin embargo, varios ciudadanos comenzaron a perseguirlo para impedir que escapara. En medio de la corrida, el agresor atacó con un cuchillo a un hombre que intentó reducirlo, aunque finalmente fue retenido por otras personas hasta la llegada de las fuerzas de seguridad.

El alcalde de Módena, Massimo Mezzetti, destacó la reacción de quienes participaron en la captura y les agradeció públicamente por su valentía. “Necesitamos comprender la naturaleza de lo sucedido, pero se trata de un hecho trágico. Estoy profundamente consternado. Sea cual sea el motivo, es un acontecimiento gravísimo. Si se tratara de un atentado, sería aún más grave”, expresó el funcionario.

Mientras la investigación continúa, las autoridades intentan determinar si el ataque fue deliberado y cuáles fueron las motivaciones del conductor. Entretanto, los videos del episodio se viralizaron rápidamente y generaron conmoción en Italia por la crudeza de las imágenes y la reacción desesperada de los peatones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SaP011/status/2055738339181863122?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2055738339181863122%7Ctwgr%5E7b0545c9870afa175bfeded2e90475c1497b8fdd%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fesrt.space%2Factualidad%2F605354-transeuntes-detienen-agresor-modena&partner=&hide_thread=false

Imágenes sensibles: así fue la embestida contra una multitud en Italia

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RTultimahora/status/2055711367143752039?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2055711367143752039%7Ctwgr%5E7b0545c9870afa175bfeded2e90475c1497b8fdd%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fesrt.space%2Factualidad%2F605354-transeuntes-detienen-agresor-modena&partner=&hide_thread=false

Noticias relacionadas

Polémica mundial en el festival de música Eurovisión: denuncian boicot contra Israel por la guerra en Gaza

Polémica en el festival de música Eurovisión: ganó Bulgaria en medio del boicot contra Israel por la guerra en Gaza

En el canal Ofogh de Irán, un militar enseñó al conductor Hossein Hosseini a armar y disparar un fusil AK-47.

Conductores de programas de la TV estatal iraní disparon y enseñaron a usar AK-47 en vivo

La OMS declaró la emergencia sanitaria internacional por un brote de un virus mortal sin cura

La OMS declaró la emergencia sanitaria internacional por un brote de un virus mortal sin cura

Giorgia Meloni, primera ministra de Italia desde 2022.

El declive de Giorgia Meloni: ¿se apaga la estrella más resistente de la ultraderecha global?

Así quedó el Citröen C3 tras el ataque.

Terror en Italia: un hombre atropelló a una multitud, dejó ocho heridos y apuñaló a un testigo

Los manifestantes exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira.

Bolivia en jaque: en medio de la crisis social y los bloqueos, llegó la ayuda humanitaria de Argentina

Rating Cero

Chandler Riggs ha crecido actoralmente y es un reconocido actor estadounidense.

Famoso en The Walking Dead: así fue la impresionante transformación de Chandler Riggs

Wanda Nara y Agustín Bernasconi en el set de grabación de ¿Querés ser mi hijo?. 

Se filtró el monto del contrato de Wanda Nara para hacer las escenas íntimas con Agustín Bernasconi

play

Tití Fernández en TVR: "Es un Gobierno insensible que se mete con la salud pública y los viejos"

El fuerte descargo de Tamara Paganini dejó sabor a poco.

Gran Hermano y una nueva denuncia por discriminación: el fuerte descargo de Tamara Paganini

Diego Latorre contó qué es lo que más odia de las costumbres de Yanina.

El sincericidio de Diego Latorre sobre su convivencia con Yanina: "Odio todo"

El conductor salió al cruce de las críticas por los supuestos  privilegios de la actriz en Telefe.

Críticas a Andrea del Boca en Gran Hermano: ¿qué dijo Santiago del Moro sobre su ausencia?

últimas noticias

Argentinos Juniors y Belgrano jugarán en La Paternal desde las 17 en busca del pase a la final frente a River

Belgrano y Argentinos definen al otro finalista mientras River aguarda por una esperada revancha

Hace 13 minutos
Impactante video: así fue la heroica detención  del atacante que atropelló a una multitud en Italia

Impactante video: así fue la heroica detención  del atacante que atropelló a una multitud en Italia

Hace 21 minutos
La Caldera, un pueblo bellísimo de la provincia de Salta que muy pocos conocen.

Este pueblo de Salta tiene un atractivo imponente y está a pocos kilómetros de la capital

Hace 41 minutos
El CReAR Federal busca fortalecer el deporte argentino con una mirada federal e inclusiva.

CReAR Federal: así es el programa argentino que busca mejorar el deporte en todo el país

Hace 52 minutos
El dólar oficial mantiene la calma cambiaria.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 17 de mayo

Hace 58 minutos