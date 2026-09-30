Domingo Cavallo advirtió que el déficit cero de Javier Milei puede "agravar la recesión" y pidió flexibilizar la política fiscal El exministro de Economía propuso eliminar el cepo cambiario y admitir un déficit moderado financiado con deuda para revertir el parate económico. Por Agregar C5N en









El exfuncionario pidió levantar el cepo cambiario por completo. Télam

El exministro de Economía Domingo Cavallo lanzó duras críticas hacia la gestión de Javier Milei y advirtió que aplicar el "déficit cero a ultranza" en plena caída de la recaudación amenaza con "agravar la recesión". Según su diagnóstico, la actividad promedio se encuentra estancada desde el último trimestre del año pasado y volvió a pedir la eliminación total del cepo cambiario y mayor flexibilidad fiscal.

Bajo el título "Perseverar en las ideas, pero repensar la implementación", el economista puso el foco en el deterioro del consumo interno y la falta de recuperación de los ingresos reales de la población. Si bien reconoció que sectores primarios como el agro, la minería y la energía atraviesan un gran momento exportador, alertó que esos estímulos no llegan a la economía cotidiana. En ese marco, señaló que el humor social que inicialmente acompañaba al programa libertario se está transformando en "desilusión y angustia".

Mediante una nueva publicación en su blog personal, el exfuncionario apuntó directamente a la dogmática política fiscal encarada por Milei y el ministro Luis Caputo: “La disciplina fiscal es muy importante para la estabilidad y el crecimiento, pero no hay que confundir disciplina fiscal con déficit cero en todas las fases del ciclo económico”. En ese sentido, calificó de "procíclica" la estrategia oficial y disparó una advertencia para el Presidente: “Si en circunstancias en las que se manifiestan tendencias recesivas se persigue a ultranza el déficit cero, la consecuencia puede ser un agravamiento de la recesión y que el equilibrio fiscal se transforme en una quimera”.

El exministro de Economía tiene 80 años. Para evitar una parálisis prolongada en el consumo y la inversión, Cavallo sugirió un giro pragmático en el manejo de las cuentas públicas. “Si en el tránsito de aquí a las elecciones del año próximo, para evitar un clima recesivo se incurre en algún déficit fiscal y la deuda pública debe aumentar en forma moderada, eso no significará un retroceso en el plan de reformas”, argumentó, señalando que el rojo debe financiarse con deuda y nunca con emisión monetaria. Asimismo, rechazó los controles de capitales y reclamó una salida rápida para las empresas: “La eliminación completa del cepo y la acumulación de reservas financiadas con emisión monetaria, lejos de atentar contra la desinflación, ayudaría a consolidar expectativas de estabilidad”.

En otro tramo de su texto, el exfuncionario criticó las intervenciones públicas en las que Javier Milei busca descalificar las estadísticas oficiales de actividad. “Cuando la discusión se concentra en los vaivenes de los indicadores y el Presidente dedica sus discursos a explicar por qué los indicadores del INDEC desdibujan la realidad, yo prefiero dedicar mi tiempo a sugerir vías para avanzar tanto en materia de desinflación como de reactivación”, lanzó en alusión a los recientes cuestionamientos del mandatario sobre el PBI. De igual modo, rechazó la pirotecnia verbal del oficialismo al señalar que “la lucha política se está volviendo una batalla de recriminaciones sobre el pasado, sin que se desplieguen propuestas superadoras hacia el futuro”.

Por último, el autor de la Convertibilidad aconsejó al equipo económico alejarse de la rigidez doctrinaria y atender los datos empíricos de la economía real. “La ideología del Presidente tiene fuerte apoyatura en la Escuela Austríaca, pero hay aspectos de la economía positiva que deben ser tenidos en cuenta para la implementación exitosa de las reformas”, subrayó. A modo de cierre, sostuvo que la desregulación no puede limitarse a los bienes e insumos: “El funcionamiento de mercados monetario, cambiario y financiero libres es aún más importante que la completa libertad en todos los otros mercados, porque cualquier traba perjudica la eficiente asignación de los recursos”